與父親的兩次談話（二）

顏寧儀／圖

人的命運往往是被偶然的事物改變的。那時候，父親已經有兩個家，他和年輕女助理由同事關係，順利升級為情侶關係，由此組建了當時頗為時髦的新家。一開始，他還遮遮掩掩，試圖瞞住我母親，最後乾脆我行我素。於是，他的身體在兩個家之間來回切換，隨心情好壞任意去留，惹得兩個女人只能暗暗較勁，誰也不敢大動干戈。

那天下午，臨近下班時分，我敲開他辦公室的門。那是一幢巍峨的大樓，剛剛竣工不久，玻璃幕牆在陽光下，就像閃閃發光的水晶球。父親的辦公室位於頂樓，視野開闊，能望見不遠處的濕地公園。在我逗留期間，有白鷺從濕地上空悠然飛過，給人夢幻之感。我從沒想到他把生意做得這麼大，這在我們縣城的企業家中也是鳳毛麟角的。

顯然，他對我的到來感到詫異，但很好地掩飾過去。「說吧，找我什麼事？我晚上還有個飯局，等會就走。」他神色平靜，像個領導人那樣坐在黑檀木辦公桌前，居高臨下地打量著對面矮沙發上的我。同時，手指有節奏地敲打著桌面，身體也跟著微微晃動起來。

我心頭一震，一股無名怒火不由往上竄。他似乎察覺到了什麼，起身把辦公室的門帶上，對我點了點頭，好像在說：現在，你可以開始了。他大概以為我是來興師問罪的，為了他的第二個家。母親可沒少在我面前哭鬧，不可否認，那也是我的來訪目的之一。

來之前，我想過說一些犀利的、讓他難堪的話，如今的他可很少有機會聽到這樣的話了。但我忽然發現，當一個擁有大量財富的人坐在你面前，無論這個人是親人，還是陌生人，都很難出言不遜。

我低頭望著黑檀木桌面上行雲流水般的木紋，想起很久以前，父親對我說過這樣的話，「好的城市布局也如行雲流水般，只須看一眼地圖，就能感覺到」。後來每次拿到陌生城市的地圖，父親的話就像一把精確的鑰匙，總能讓我快速找到解決之道。我不得不佩服他的眼力和直覺，那是書本上也沒有的知識，大概連學富五車的大學教授，也未必說得出這樣的話。那一刻，我忽然覺得眼前的父親離曾經的那個「父親」非常遙遠，好像他們是毫不相干的兩個人。

對父親原本存在的怨恨和敵意陡然消散了。父親再次向我投來那種眼神，這讓我意識到自己該說點什麼了。「爸爸，我想離開家，搬到外面去住。」其實，來這裡之前，我並沒有下定決心。但面對父親，我忽然這麼說了。

父親似乎有些吃驚，但沒有像從前那樣對我指手畫腳，告訴我正確的做法是什麼。我發現，當屋子裡只剩下我們父子倆，他說話斟詞酌句，顯得格外謹慎。他甚至問了我母親的情況，讓我有空多陪陪她，「你自己最應該多陪陪她，而不是我。」──那一刻，我毫不猶豫地表達了對他始亂終棄行為的不滿與憤怒，這可是他自找的。我原以為他會生氣，沒想到他只是苦笑著搖了搖頭。

那次見面並沒有讓我們岌岌可危的父子關係變得更加糟糕，當然，也沒能就此扭轉。我離開時，父親下樓陪我在濕地公園裡走了走。許多年後，我的腦海裡還留有我們父子倆走在黃昏公園裡的場景。

那時候，父親已經顯示出發福的跡象，肚子圓潤，臉也胖了一圈，但整個人的狀態看著還好。那時的我，對他的健康狀況一無所知。他問我這幢新的辦公大樓怎麼樣，是不是很氣派？「用不了幾年，這裡就會成為新的商業中心。到時候，房價 和地價都會蹭蹭蹭往上漲，那可是躺著都能賺錢啊。」他的商業嗅覺就像狗鼻子一樣靈敏，知道賣什麼東西可以賺錢，如何賺到更多的錢。從前，當他還是一名沿街外賣的小販時，便顯示出了難得的商業天賦。

但我天生對此類明碼標價的東西缺乏興趣，用母親的話說，我的魂都被那些花花綠綠的地圖冊勾走了。不同類型和朝代的地圖冊，就像一座座充滿幻覺的迷宮，不斷召喚我進入其中。我總覺得每張地圖深處都藏著祕密，那些符號、色彩和文字試圖告訴我一些事情，但又沒有完全告知我一切。（二）