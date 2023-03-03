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南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

托尼所了解的任性（三一）

李東文

托尼有些不好意思，還想推辭，掃一眼大舅子突然變得嚴肅的臉，硬生生把客套話嚥了回去。

大舅子慢慢向著社區的偏門走去，托尼猶豫了一下，小碎步跑著跟上去，陪他一路走到了豐田車邊，像朋友那樣，與他握手告別。

因為那個牛皮紙信封，托尼心慌意亂。好不容易做完這一單，跑去銀行存了起來。

傍晚，托尼買來幾個饅頭，煮一鍋稀飯就著鹹菜吃。連續多天跟大舅子喝酒到深夜，又是燒烤、又是辣椒，上火，牙痛得他要死要活的。

因為是周末，這天剪頭的人不少，托尼一直忙到夜裡快十點。正想收工回家睡覺，伴隨著一股濃烈的白酒味，俊俊的爺爺進屋了，讓托尼給他洗頭，順便收拾一下髮型。別看老頭子歲數大，還真不含糊，比大部分年輕人都講究儀表儀容。

「叔叔新年好啊！」托尼說。

老頭子呵呵笑著，掏出個紅包給他。托尼搖手說：年都過完了，不用給紅包，又不是小孩子！

老頭說：在我眼裡，你就是小孩子──謝謝你天天陪著俊俊玩。俊俊可喜歡來你這裡玩了，回家還說個不停，說你好。

托尼說：我發現每次俊俊來了後，客人會變多，俊俊能帶給我好運呢。

老頭說：這還真有可能，之前我帶他去朋友的檔口喝茶，朋友也這樣說。

托尼說：我信這些的，我有個老鄉，也是我的舊工友，每次他進屋直至他離開，一個客人都沒有，就算進來了，也肯定會跑掉。我恨死了這個王八蛋，不僅趕跑我的客人，剪頭還不給錢！

兩個話癆聊得可起勁了，天馬行空，想到啥說啥。托尼又說：真香啊，叔叔剛才喝的是茅台嗎？

老頭說：茅台買不起，今晚喝的是玉冰燒。不過也不便宜，六百多元一瓶的。（三一）

豐田

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