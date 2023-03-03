與父親的兩次談話（一）

顏寧儀／圖

那年春天，我決定搬出與父母合住的家，在外面租房另住。母親流著淚，讓我一定要考慮清楚，這麼做，可對我沒什麼好處──我知道她指的是什麼。朋友們聽說後也驚詫不已，好像我是個瘸子，這輩子只配生活在父母親人的庇護之下。

那幾年，父親的事業如日中天，他本人也成了神一樣的存在。身邊之人無不誇讚他目光敏銳、踏實能幹，尤其對窮人，更是樂善好施、慷慨解囊。一開始，父親還憂心忡忡，擔心水滿則溢、月滿則虧，凡大小事情都要親自過問，不敢絲毫懈怠，每到深夜還對著母親唉聲嘆氣。打從成為縣長家的座上賓後，他的悲觀和消極情緒一掃而光，變得從未有過的自信和幹練，也可以說是自負和說一不二。他逢人就說，我們趕上了好時代，放開手腳、卸下包袱，大膽幹！餓死膽小的，撐死膽大的！

人越多，他的嗓門越大，真是什麼話都敢說。私下裡，連母親也抱怨他不知從哪裡學來的官腔官調，「大概和那些大官喝多了酒，以為自己也是個官了。」但誰也不敢當著他的面這麼說。

從前的父親可不這樣。有一回，鎮上開食品店人家的惡犬將我的小腿肚咬爛，鮮血直流，父親帶我去打狂犬疫苗 。工作人員還讓我打破傷風針，說那道口子實在太深，以防萬一。他抱著我當場就哭了，還問打針的人我會不會死，卻怎麼也不敢找狗的主人興師問罪。

如今的他，不僅要求在家族中樹立絕對威望，在外面也是各種爭強逞能，最好全世界的人都聽他的，卻對我們說的話一個字也聽不進。這個家裡，唯一讓他有所忌憚的人是他母親──我的祖母，可她老人家已在兩年前駕鶴西去了。

臨終前，祖母還對我諄諄教誨：「無論他變成什麼樣子，總歸是你爸啊。你要經常和他說話，說真話。他身邊都是些什麼人啊，不是騙子，就是馬屁精。」祖母不再要求我成為一個出息的人，如果所有出息的人都像父親那樣，那一個家族出一個也就夠了。

一直以來，我把當一名中學地理老師作為平生志業，課堂上帶領學生在祖國壯美的河山裡盡情遊弋既是我的工作，也是多年夢想。我們南至曾母暗沙，北到漠河，或者從東面的烏蘇里江啟程，經過中部的巫山山脈，直至西部的帕米爾高原。如果時間允許，我們還遠涉重洋，從北冰洋到南極大陸、從挪威的朗伊爾到阿根廷的烏斯懷亞……短短四十分鐘，沉浸在遠途跋涉的興奮與艱險中，將周遭世界遺忘殆盡。

我小時候，父親總是說，人都是要死的，一個人在死前真應該去看看外面的世界。他給我買的第一個玩具就是中國地圖的拼圖，大熊貓在四川、雪人在黑龍江、湖南有辣椒、新疆 有葡萄、廣西有香蕉。讓我印象最深的是，有人從冰河裡撈出一條長長的鰉魚。現實生活中，我從沒見過那麼厚的冰，足足有一米多厚！

高考結束後，在五花撩亂的專業中，我最終選擇了師範類院校的地理科學專業。一開始，父親對我的選擇甚是欣慰，認為我今後即使足不出戶，也能遨遊世界了。但他很快就不再這麼說了。他會在一天中的不同時間，說出自相矛盾的話，誰也不知哪句是真、哪句是假。

有一次，他醉酒後，居然衝著我大吼大叫：「知道金星上的一天比地球上的一年還長有什麼用？知道《少年Pi的奇幻漂流》裡的主人公是順著西風漂流到美洲又能怎樣，還不是連房子的首付都付不起？」

那時候，那部印度少年與一隻孟加拉虎橫渡南太平洋的電影 ，正在全國各地轟轟烈烈地上映。父親大概也去看了，他一向對這類冒險故事充滿興趣。

「你知道我的錢是怎麼賺的嗎？『這個時代最優秀的頭腦，都在思考如何讓人們點擊廣告、購買商品。』這句話不是我說的，是一個外國人說的。他媽的說得實在太對了！」

「你應該從那個破學校裡辭職，跟著我幹，子承父業，天經地義！」

父親大吼大叫的樣子，很像祖父。他老人家在世時，常常在喝醉酒後大聲罵人，罵村長、罵鄰居，連女人和小孩也罵。酒醒後，又乖得像隻貓。

離家之前，我找過父親一次。本來我就沒抱什麼希望，也不期待一次談話就能改變父子倆的命運。（一）