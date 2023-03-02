托尼所了解的任性（三○）

大舅子午飯吃了沒有？他發訊息給大舅子，告訴他樓下就有快餐廳，可以下樓吃飯，也可以多加幾元，讓老闆送上樓。許久未見回覆，猜他還在睡覺。剛好有客人進來要剪頭，就把此事丟開了。到了下午太陽偏西，托尼實在放心不下，關了店門，跑步回出租屋。

大舅子正靠在床頭喝啤酒！小茶几上有毛豆、炸雞和燒鴨。他剛才去洗車，回來路上買的。托尼哭笑不得，後悔自己自作多情。兩個人一商量，帶上吃剩下的熟食，去附近的大排檔吃晚飯。之後幾天，托尼照常上班，午飯、晚飯各自搞定，十點後一起消夜至凌晨。托尼問大舅子，白天都在幹什麼。

「睡覺，沒完沒了地睡。」他說。

幾天後，托尼記得那天是周五，下午三、四點光景，他正在替一位美女拉直頭髮──春節前燙的，嫌不好看，又來拉直。大舅子進來，說他要走了，以後有緣再見。

托尼帶他到門外，小聲問他要去哪裡、以後有什麼打算，像慈祥的老父親問年幼的兒子。

大舅子說以後的事情以後再說，可能去海南，也可能去廣西或者雲南，看心情。反正就是到處走一走，看看有什麼生意好做。然後又說要低調一點──他不知跟哪個換了輛豐田 車，弄到點差價，一筆現金。托尼有些意外，怎麼換車像換衣服似的容易呢？什麼事情到了大舅子手上，都變得簡單粗暴。

然後，大舅子交給托尼一個牛皮紙信封，說是給他兒子的教育 基金。以前女兒給過，這次就不給了。

托尼說：你出門在外，要多帶一點錢。

大舅子說：咱自己人就不見外了，你拿著吧！必須要讓孩子多讀書，不要學我們，一輩子吃沒文化的虧。（三○）