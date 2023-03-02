王幼嘉／圖

「沒人知道。警察 把廠子翻了個底朝天，連個毛都沒發現，凶器好像也沒找到。」李文魁說。

「廠裡那麼多人，就沒人看見？」姜盈國問，「就一點線索都沒有？」

他激動的口氣讓李文魁和戴志坤吃驚不小，但後來也就理解了，姜盈國的反應只是晚了十幾年。當年鄭友善的事剛出的時候，幾乎廠裡每個認識鄭友善的人都多多少少有相同的反應。怎麼會抓不到？廠裡就東南西北四個大門，每個大門都有人守著。廠裡來來回回就那麼些人，就算是每個人都查一遍也行啊。

可後來又有人說，那段時間廠西南角的圍牆好像被人掏了個洞，那個洞很隱祕，還被冬青樹叢擋著。外面的人就從那個洞裡鑽進廠裡來偷鋼材，所以殺人的可能也是外面的人。弄不好就是偷東西的時候，正好被鄭友善撞見了，所以才被滅了口。

那幾天保衛科的人天天加班，果真抓了幾個附近村裡的，還找了間空屋，把人吊起來打。最後附近的好多村民都拿著鋤頭過來鬧事，工人師傅們也都抄起傢伙迎出去，矛盾一觸即發。還是派出所的民警打電話請求支援，旗城市裡和省裡都來了人，才避免了一場血腥的械鬥。

3

鄭友善死於失血性休克，全身上下被捅了十幾刀，也有說是三十幾刀的，反正就是一個慘字。先發現的是個廠裡雇來臨時幹活的清潔工。他說先是看見了一只鞋，他把鞋撿了起來，又朝前走了幾步，就看見了倒在垃圾台後面、雙目圓瞪的鄭友善。她的身下有大片的黑色血跡，像是不祥的膠水，把她黏在髒兮兮的地上。

清潔工很快報告了廠裡的保衛科，保衛科長叫人封鎖現場，又趕緊打電話報了警。鄭友善的身上穿著廠子弟中學的校服，所以一個中學生被人殺死在廠裡家屬區垃圾台後面的消息，很快不脛而走。在車間忙活的工人們都心急火燎地往家裡趕，直到看到自己的孩子活生生地出現在眼前，才總算是放了心。

出事的那天是周三，學校裡每個月都有一個周三的下午，是教職工開會和學習的時間，所以學生只上半天課。下午的時間學生可以自習，也可以回家。根據鄭友善班裡的同學說，鄭友善一開始是留下來自習的，但最後不知道為什麼，還是走了。

鄭友善在班裡屬於不起眼的那種人，長相一般、學習一般，性格也挺內向。她的中學同學們之所以能在多年以後依然會對她記憶猶新，完全就是因為她離奇又慘烈的死。她死後的兩個星期裡，殺人案的調查進入白熱化的狀態，學校裡也是風聲鶴唳。有人用作文本的紙寫了一張條子，在擦肩而過的時候，塞給了來學校了解情況的警察。紙條寫著：「請你們查一下一班的葛卉莉，她們一直在欺負鄭友善。」字體扭曲而幼稚，像是用左手寫的。

葛卉莉是車間主任的女兒，人長得漂亮，學習好，還會拉手風琴。她紅著眼睛跟著葛主任夫妻，一起從校長辦公室裡出來的樣子，也確實楚楚可憐。校長的老婆和葛卉莉的媽是堂姊妹，校長在警察面前，自然也是幫著葛卉莉說話：「警察同志 啊，什麼欺負不欺負的，小孩子在一起玩，拌個嘴很正常的嘛！您不會以為葛卉莉同學跟鄭同學的死，有什麼關係吧！葛卉莉可年年都是班裡的三好學生哪。再說事發的時候，她還在學校的音樂教室裡練拉琴呢。」

鄭友善確實不是葛卉莉殺的，也確實有人在鄭友善死掉的那個下午，見到葛卉莉在教室裡練琴。但她確實欺負過鄭友善，不僅是她，還有她的幾個跟班。誰也說不上那些惡意從哪而來，也許原本只是一些負面的情緒，在某時某處得到的冷落、挫敗、失望、孤獨、嫉妒。越積越多，需要一個安全的、不會被報復的出口，於是，她們找到了與此無關的鄭友善。

嚴格說起來，鄭友善只能算半個廠裡的子弟，她的父母都只是廠裡的臨時工，父親燒鍋爐，母親在食堂裡幫忙洗菜、切菜，家裡還有一個精神不太好、據說還被送進過精神病院的弟弟。

李文魁和戴志坤已經在鄙視鏈很下面的地方了，可低頭望去，還有沉默的鄭友善站在那條鏈條的最下面，那裡潮濕、晦暗、陰鬱，像口幽黑不見底的深井。

「那個葛卉莉，現在肥得像頭母豬。」李文魁說，「當時她在學校裡還以校花自居，現在想想真是惡心。她大專畢業後好像嫁了個什麼市裡的小幹部，後來據說是生不出來孩子，打針、打激素，屁用不頂，人家很快就把她蹬了。」（三）