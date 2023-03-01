近一兩年來，李俊杰出現過無數次賣店的念頭，跟老婆王娟也不停地念叨過好些回。王娟性格比較內向，尤其是來了蒙特婁後，也沒有多少朋友，有些心事一直窩在心裡。今日和朱鳳凰面對面敞開胸懷聊了起來，兩人如同各自見到了分別多年的閨蜜一樣。

王娟不知不覺中，就把家裡兩口子關於這家店的來龍去脈，包括鬧心的李俊杰那一天天如同蹲監獄 的看店生活，竹筒倒豆子一般，倒給了對面坐著的經紀人朱鳳凰。說者無心，聽者有意。朱鳳凰心裡盤算著，這家店大概用不了八萬就能出手。按照李俊杰自己報過來的銷售額，這家店七萬多出手，接過來一定是有錢賺的。

如果我自家將它買下來呢？只問了自己這一句，在莫名其妙間，朱鳳凰的臉突然漲紅了起來。她故意解開外套的釦子，說了一句：「娟姊，這麥當勞 今天怎麼有點熱哈！」

王娟仍然沉浸在對李俊杰所作所為的陳述中，絲毫沒有注意到朱鳳凰臉上的變化，更不知道對面的閨蜜心裡的變化。朱鳳凰也注意到了這點，心裡的一塊石頭悄悄了下去，竟然沒再激起一點點漣漪。

「鳳凰妹子，你說說俺家老頭不是快抑鬱了吧？這麼好的一個仍然賺錢的店，他乍就死活都要賣呢？他是不是要抑鬱了啊？」王娟喝了一口朱鳳凰給她點的熱巧克力奶，一股奶香從自己的唇邊蕩漾出來，她自己卻不覺得這巧克力奶有多麼甜。

「沒有，他應該就是不願意幹了，換誰在這店裡守了十年都會這樣，何況他這樣一個大老爺呢？這正常，店賣掉後找一個本職工作，情緒就會調整過來的。這個你放心，不是啥大問題。」朱鳳凰拍了拍王娟的手安慰道。（二○）