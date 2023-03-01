托尼所了解的任性（二九）

髮廊門外有微風吹過，送來若隱若現的桂花香味。廣東是個神奇的地方，不分季節，不管你走到哪裡，都能見到有人穿短袖、拖鞋，也能偶遇一棵正在怒放的桂花樹。

托尼看看外面沒有人，關上髮廊的玻璃門，與紅蓮視頻，跟她說了大舅子現身於佛山的事。

紅蓮說：我昨天送你去車站，回家前拐去鎮上玩了會，遇見我們梁盛村一位姊妹。她告訴我，其實我大哥是有回家過年的，只是每天夜裡才回家，白天不知去了哪裡。

托尼聽罷，心中略略有些不愉快。老丈人還真是從未把自己跟紅蓮當成是自家人，連這都瞞。

據紅蓮的姊妹說，她大哥前些天跟人家賭博輸紅了眼，用剛落地不久的寶馬抵人家桌上五、六十萬，結果連車也輸了。車給了人家，當晚又用備用鑰偷了回來……

托尼大笑，心想，大舅子年紀也不小了，還一直在過刀口上討財的生活。托尼問紅蓮，小姊妹怎麼知道得這麼清楚。

紅蓮說嗨，好事不出門，醜事傳千里，腳後跟那麼小一個地方，隨便打聽一下，把各張拼圖拼起來，就啥都一清二楚了。

托尼用自己文化不高的腦袋，勾勒了大舅子出逃的路線──由於以前犯下太多事，酒店不敢住、大城市不敢去，在小路上開開停停，一路向著氣溫沒那麼低的南方前進──大舅子後備箱裡有個露營用的帳篷，所以托尼知道，他過得其實不輕鬆。

然後托尼又想，讓大舅子住在人多眼雜的出租屋，會不會遭人舉報？啥都不說，他身上那些個紋身、與眾不同的眼神，就連做為親人的托尼，有時都深感不安。

托尼一年四季都在髮廊吃飯，出租屋除了睡覺的床，只有幾件衣服和一個電熱水壺。（二九）