手指從雙臂開始，接著肩膀、後背、腰部，又繼續往下。米娜身體一寸寸肌膚被按得舒服，嬌喘連連。兩人忘記了空間、時間，迷迷糊糊、昏昏沉沉，在肉體纏綿接觸中，進入另一個世界。

突然，法哈德從廚房出現，開亮所有飯廳燈。更嚇人的是，他手上握著一把廚房切肉刀。

「你們在做什麼？」尖刀指向他們倆，他怒氣沖沖地大聲問。

黏在一起兩個交錯的身軀立刻分開，都用手遮住刺眼的強光。

「沒！沒做什麼！米娜身上痠痛，我幫她按摩。」阿布驚見法哈德出現，嚇出一身冷汗。

「我老婆，你也敢碰？你不要命啦！」法哈德把手上尖刀「啪」的一聲甩在桌上。他不是真要殺，只是想嚇嚇他們。

「真的沒什麼，我只是幫她按摩。」阿布回過神，整了整衣服說。

「抱在一起，說是按摩，你們做的事監視器全都有錄！」法哈德指了指屋頂的吊燈。

阿布抬頭一看，吊燈旁隱藏著一個攝像頭，原來沒看到過，不知道什麼時候新裝的。他們每天下午做的事，法哈德一定都看過了。他頭發暈，臉色茫然，啞口無聲。

「你被開除了，馬上滾出去！」法哈德對著他大吼。

阿布悻悻然回了家，老吳問發生什麼事，阿布把經過說了說。

「你運氣好！我以為你不是有牢獄之災，就是有殺身之禍。躲過一劫，沒事就好！」老吳為阿布慶幸。

阿布和米娜剛萌芽的感情，一下子消失成夢幻泡影。那天過後，阿布像剛來時一樣悶在屋裡，不是做穆斯林禮拜，就是上網。

「阿布！你還年輕，來日方長，不能就此消沉下去。」有一天，老吳看到他從房間出來，對他說。（八）