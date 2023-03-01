我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

伊朗房客阿布（八）

杞人

手指從雙臂開始，接著肩膀、後背、腰部，又繼續往下。米娜身體一寸寸肌膚被按得舒服，嬌喘連連。兩人忘記了空間、時間，迷迷糊糊、昏昏沉沉，在肉體纏綿接觸中，進入另一個世界。

突然，法哈德從廚房出現，開亮所有飯廳燈。更嚇人的是，他手上握著一把廚房切肉刀。

「你們在做什麼？」尖刀指向他們倆，他怒氣沖沖地大聲問。

黏在一起兩個交錯的身軀立刻分開，都用手遮住刺眼的強光。

「沒！沒做什麼！米娜身上痠痛，我幫她按摩。」阿布驚見法哈德出現，嚇出一身冷汗。

「我老婆，你也敢碰？你不要命啦！」法哈德把手上尖刀「啪」的一聲甩在桌上。他不是真要殺，只是想嚇嚇他們。

「真的沒什麼，我只是幫她按摩。」阿布回過神，整了整衣服說。

「抱在一起，說是按摩，你們做的事監視器全都有錄！」法哈德指了指屋頂的吊燈。

阿布抬頭一看，吊燈旁隱藏著一個攝像頭，原來沒看到過，不知道什麼時候新裝的。他們每天下午做的事，法哈德一定都看過了。他頭發暈，臉色茫然，啞口無聲。

「你被開除了，馬上滾出去！」法哈德對著他大吼。

阿布悻悻然回了家，老吳問發生什麼事，阿布把經過說了說。

「你運氣好！我以為你不是有牢獄之災，就是有殺身之禍。躲過一劫，沒事就好！」老吳為阿布慶幸。

阿布和米娜剛萌芽的感情，一下子消失成夢幻泡影。那天過後，阿布像剛來時一樣悶在屋裡，不是做穆斯林禮拜，就是上網。

「阿布！你還年輕，來日方長，不能就此消沉下去。」有一天，老吳看到他從房間出來，對他說。（八）

上一則

矢志當歷史說書人 江仲淵才大三已寫7本書

下一則

一小時前的生活

延伸閱讀

伊朗總統稱願與中國打開海上絲路 前大使：西方不安

伊朗總統稱願與中國打開海上絲路 前大使：西方不安
女跨男懷孕生子 跨性別伴侶成親生父母創印度首例

女跨男懷孕生子 跨性別伴侶成親生父母創印度首例
印度300「賤民」80年來首次進廟祈福 挑戰不公寫歷史

印度300「賤民」80年來首次進廟祈福 挑戰不公寫歷史
印度「賤民」80年來首度進廟祈福 警方大陣仗保護

印度「賤民」80年來首度進廟祈福 警方大陣仗保護

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02
進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

2023-02-22 02:02

手術檯上

2023-02-22 02:01

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」