王幼嘉／圖

有一天下了學，兩個人如往常一樣，在偌大的家屬院裡百無聊賴地瞎逛，卻在鍋爐房後面的暗巷裡，看到姜盈國在哭。雖然早已經過了七七四十九天的服喪期，可他的胳膊上還是帶著一個黑箍。

他抬起臉，看著戴志坤和李文魁，兩個眼睛腫得像核桃 。李文魁的心裡浮起一絲憐憫，他從髒兮兮的書包裡掏出愣陀螺說：「姜盈國，我和戴志坤在玩這個，你和我們一塊兒玩吧。」

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姜盈國說，他現在和小爺爺家的堂哥一起做生意，沒發什麼財，但過得還成。李文魁和戴志坤問了他很多關於泰國 的情況，還讓他教他們說泰語，又聊起泰國的天氣、泰國的飲食、泰國的旅遊業和人妖。最後聊起女人、聊起結婚。戴志坤說自己談了兩個女朋友，但都沒成。

李文魁苦笑著接話說：「那也總比我強，我家那個，嫌我沒本事，帶著閨女走了。」

說得正熱鬧，姜盈國突然沒頭沒腦地說：「我見到鄭友善了。」見對面的兩個人一時間沒反應過來，又加了一句：「就是原來和咱們一個班的。」

李文魁一口酒噴了出來，然後和戴志坤兩個人面面相覷。兩個人都愣了好一陣子，才意識到一個問題，姜盈國在鄭友善出事的前一年就出國了。他爸媽出車禍 後的世態炎涼，再加上奶奶病逝後的睹物傷情，他和他爺爺在那之後，應該沒有和廠裡的任何人保持聯繫，所以他壓根不知道鄭友善的事。

「你在哪見的她？」戴志坤問。

「我去東莞玩，在一個夜總會裡見到了一個女的，特別像她。後來我找人打聽，說她叫安妮，中文名字叫什麼沒人知道，但都說她是北方人。我專門湊過去跟她聊了幾句，我故意說了幾句旗城話，她都明白，還用旗城話回覆。我又追問她是不是姓鄭，她只是笑笑，然後說是去拿酒，就從包房裡走了。我不死心，又打聽了好一陣子，可他們都說她是新來的，對她的底細也不清楚。」

李文魁看他不像是在開玩笑的樣子，酒被嚇醒了一半。他瞅了瞅戴志坤，戴志坤也是神情呆滯，估計受驚不小。他說：「姜盈國，鄭友善早就死了。鄭友善在98年的時候，就被人殺了。」

姜盈國震驚地瞪大雙眼：「不可能，我還跟她說話了。我問她還記不記得風營機械廠，她還笑著點點頭。難道我見的是鬼嗎？」

李文魁說：「戴志坤，你跟他說。」

戴志坤點點頭：「鄭友善是死了，98年的冬天，就在廠裡家屬院的垃圾台那，被人捅死的。」

姜盈國怕是自己喝多了聽岔了，他晃晃悠悠地站起來，用手直拍自己的腦門，不可置信地搖了搖頭。

見說服不了他，李文魁起來拿外套就要去開門，戴志坤拽著他問：「你去哪？」李文魁說：「廠西邊的那家網吧二十四小時營業，咱們去上網。這案子到現在都沒破，網上還有新聞呢。」

戴志坤和姜盈國一前一後地跟著李文魁進了網吧，李文魁掏了十塊錢辦了張卡，走到網吧的東北角開了電腦。他握著黏手的鼠標在網上搜了一陣，然後點開了一個頁面。

他讓姜盈國湊過來看。屏幕閃著白光，上面是一個新聞網站的社會版，「如花少女被人刺殺，凶手身分依然成謎」。鼠標漸漸滑動，新聞的標題下是一張鄭友善的學生照，還是姜盈國記憶裡鄭友善的樣子，此時此刻他終於相信。他什麼也說不出來，只能癱在椅子裡。

「看清了吧，看明白了吧，我們沒騙你吧。」李文魁說。姜盈國只是死死地盯著屏幕，表情真的像是撞了邪。

戴志坤在旁邊拍拍他，口氣溫柔地說：「你見的那女的肯定不是鄭友善，可能就是長得像吧。」

姜盈國木然地開口：「我還跟她說了話的，她還會說旗城話……」

「說不定就是旗城過去那邊的，你是不知道，現在的女的都愛錢。我聽人說，就是咱廠裡，也有不少女的去了南方掙錢。只要不是醜八怪、只要是豁得出去，那來錢肯定快啊！」李文魁意味深長地說。

姜盈國不再說話了。李文魁拔了網卡，去櫃檯那退了沒用完的錢，然後三個人從網吧裡走出來。天冷得要命，風帶著哨子颳過來，像刀子刻在臉上。

三個人在廠裡走了一陣，姜盈國說：「你倆記不記得有一年的冬天，咱哥仨在西門那邊的臭水溝裡看見鄭友善，好像還是戴志坤把她從水溝裡拽出來的。」跟在他後面的李文魁和戴志坤都沒說話。「她怎麼就死了呢？是誰殺的她？」姜盈國問。（二）