這些年來，他開店養成了一個習慣，每天進貨、出貨的各項支出和進項，他都用筆記本記錄下來，光筆記本就用了二十來本。沒成想平日養成的好習慣，在賣店的這一刻都用上了，他很快就做出了一張看著非常完美的表格。

他打印下來，遞給朱鳳凰，這個表格連王娟都不知道。王娟看著表格上那些像螞蟻般大的數字，心裡對李俊杰多少又添了一份同情。她知道從前在國內的家裡，李俊杰是看到眼前的油瓶倒了，都不知道扶起來的主兒。沒想到開店後事無巨細，他竟然都記錄了下來，心中也莫名添了一分感動。

「你家這個店打算要價多少呢？」朱鳳凰看完表格，直接奔向主題。

「九萬五吧！這店要是擱以前，十幾萬也下不來的。」王娟開口應道。

「還是要八萬吧，咱不是想早點出手嗎？」李俊杰看看老婆，說了一個價格。

朱鳳凰聽了兩人區別的價格，心裡頭突然翻騰了一下，好像忽然在肚腹裡多了一條小河，而小河又泛起了漣漪。

「那就八萬八吧，還吉利。」王娟讓步了。李俊杰看看朱鳳凰，又看看王娟，點頭算是同意了。朱鳳凰來之前，就打印了一份賣店的合同，只是空著地址啊、價格啊、存貨啊、租金 啊等可以直接填上的那些數字，其餘都是格式化的買賣合同。無論張三還是李四，抑或是王二，不管誰賣店，基本都是這樣的一份合同。

簽好合同後，李俊杰先開車回雜貨店。朱鳳凰和王娟兩個年齡彷彿的女人坐在麥當勞 餐廳裡，像是多年未見面的老朋友一樣，開始聊起天來。（一九）