我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

生財有道（一九）

紅山玉

這些年來，他開店養成了一個習慣，每天進貨、出貨的各項支出和進項，他都用筆記本記錄下來，光筆記本就用了二十來本。沒成想平日養成的好習慣，在賣店的這一刻都用上了，他很快就做出了一張看著非常完美的表格。

他打印下來，遞給朱鳳凰，這個表格連王娟都不知道。王娟看著表格上那些像螞蟻般大的數字，心裡對李俊杰多少又添了一份同情。她知道從前在國內的家裡，李俊杰是看到眼前的油瓶倒了，都不知道扶起來的主兒。沒想到開店後事無巨細，他竟然都記錄了下來，心中也莫名添了一分感動。

「你家這個店打算要價多少呢？」朱鳳凰看完表格，直接奔向主題。

「九萬五吧！這店要是擱以前，十幾萬也下不來的。」王娟開口應道。

「還是要八萬吧，咱不是想早點出手嗎？」李俊杰看看老婆，說了一個價格。

朱鳳凰聽了兩人區別的價格，心裡頭突然翻騰了一下，好像忽然在肚腹裡多了一條小河，而小河又泛起了漣漪。

「那就八萬八吧，還吉利。」王娟讓步了。李俊杰看看朱鳳凰，又看看王娟，點頭算是同意了。朱鳳凰來之前，就打印了一份賣店的合同，只是空著地址啊、價格啊、存貨啊、租金啊等可以直接填上的那些數字，其餘都是格式化的買賣合同。無論張三還是李四，抑或是王二，不管誰賣店，基本都是這樣的一份合同。

簽好合同後，李俊杰先開車回雜貨店。朱鳳凰和王娟兩個年齡彷彿的女人坐在麥當勞餐廳裡，像是多年未見面的老朋友一樣，開始聊起天來。（一九）

租金 麥當勞

上一則

「吶喊」震撼世界 孟克「在海灘起舞」藏2段情估2500萬

下一則

如果你是一匹馬

延伸閱讀

生財有道（一二）

生財有道（一二）
生財有道（九）

生財有道（九）
生財有道（八）

生財有道（八）
生財有道（七）

生財有道（七）

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54
進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

2023-02-22 02:02

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸