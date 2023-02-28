王幼嘉／圖

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周五的時候，戴志坤在廠裡接了一個從廣州打過來的長途電話。打電話的是李文魁，他在電話裡語氣激動地說：「坤，你猜我剛才見到誰了？」

戴志坤說：「不知道。」

李文魁說：「姜盈國！他上個月回國了。今天我去一家酒店參加貿易會，在大廳裡撞見他了。他沒怎麼變，還是娃娃臉，我一眼就認出來了。」

戴志坤上了一整天的班，聽得昏昏沉沉。李文魁又說：「姜盈國說他這次回來要待上兩個月，他還有半個月就得回泰國 了。待會他就去買火車票，後天我們倆一起回去。你可得去火車站接我們，咱們三個好好聚聚。」

李文魁激動的聲音從聽筒裡傳出來，撞到傳達室的牆上，又撞回戴志坤的耳朵裡。他應了一聲，掛了電話，還不等他說什麼，傳達室的方大爺卻突然接話了：「姜盈國？姜敬遠的孫子？全家搬去國外的那個？」戴志坤點了點頭，從傳達室裡走了出來。下台階的時候他才意識到，自己忘了問他們坐哪一趟車了。

姜家移民的事廠裡沒人不知道，姜盈國的父母早年因車禍 去世，姜盈國從小就是跟著爺爺、奶奶生活。姜爺爺有一個親弟弟早年去了泰國做生意。姜盈國十六歲那年，奶奶病逝，他跟著退休 的爺爺一起去了泰國。那已經是十幾年前的事了。

戴志坤問人借了一張列車時刻表，在上面查找後天從廣州到旗城的火車到站時間。他找人調了班，提前買了酒和涼菜，還用高壓鍋燉了肉，一大早就買了站台票，等著接李文魁和姜盈國。

姜盈國一見戴志坤，就激動地抱住他，兩個人被李文魁一左一右地摟著，三個人在月台上抱在一起轉著圈。戴志坤領他們倆回到了自己在廠裡的單身宿舍。房間很小，背陰，屋裡泛著霉味，牆上有舊報紙沒完全蓋住的已經掉了一半的牆皮。靠窗的地方放著一張寫字台，寫字台的左手邊是一張單人床。另外一邊是一個簡易的大衣櫃。

李文魁四處望了望，然後從屋子角落裡拽過來一張椅子坐下。他也有好久沒進這個屋了，去年夏天的時候，他去廠裡辦好了停薪留職的手續，自己跑去南方做生意。說是做生意，其實也就是去廣州珠海那邊，批發一些這邊稀罕的小商品然後帶回來賣，賺個差價而已。當年一起從廠子弟中學畢業的人裡，大部分的人都離開這個地方，就是接了班的工人子女們，也有不少已經辭職下海，另覓出路。現在也就剩下戴志坤，還在車間裡安安分分地當工人。

三個人就著菜喝了幾瓶酒，聊的也都是童年的事。廠裡的幼兒園、小學，廠裡的郵局、商店、醫院，還有工人俱樂部。廠裡什麼都有，就像是一個獨立的世界，他們三個人的父輩在這裡揮灑了汗水、消耗了青春。到了他們這一代，改革浪潮襲來，廠裡還是沒變，什麼都有，就是沒有了希望。

「記得嗎？當年二班的那一夥人都不願意跟咱們玩。」李文魁說。

「是啊，嫌咱們學習不好唄。」姜盈國接話。

戴志坤什麼也沒說，只是悶頭喝了一口酒。當年的子弟中學裡，一班、二班都是快班，可他們三個都在三班。他們三個人也都清楚，別人不跟他們玩，不光是因為他們學習不好，李文魁和戴志坤都是車間工人的孩子，姜盈國的老爹以前倒是供銷科坐辦公室的，可有一回去大連出差，沒見過海的老婆執意要跟著一起去，兩個人就一起死在了從大連回來的路上。姜盈國成了孤兒以後，家道中落，原本和他玩的孩子都漸漸疏遠他了。家裡窮、學習差，這兩樣他們三個人都占了。

廠子是國家支援三線的時候修建的，選址很隱祕，在山裡。廠很大，工人們拖家帶口的，保守估計也得有大幾千人。風營廠所在的地方就被叫風營鎮，但其實出了廠子就是荒涼的農田，根本沒有任何小鎮的風貌。不過每個月廠裡都有兩次班車，可以帶廠裡的員工和家屬，去車程將近一個小時的旗城市區裡購物遊玩。但通常坐班車的都是廠裡的幹部文員，還有他們的家屬，工人們很少坐。

李文魁跟著媽媽坐過一回，就再也沒坐過了。他那個時候還小，對那趟旅程完全沒有記憶。後來他問過媽媽，媽媽也只是輕描淡寫地說覺得不自在，以後寧可跟戴志坤的媽，一起去擠骯髒擁擠的郊縣長途進城，也不願和幹部們共乘一車了。

從很小的時候他們就明白，在這個封閉的廠裡，是有一種東西叫鄙視鏈。雖然那種感覺尚且無法言表，可它讓人難受，就像是冬天裡一件緊緊貼在身上的濕毛衣，他們只能盡量自己抱團取暖。戴志坤和李文魁住一個單元，自然密不可分。（一）