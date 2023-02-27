電話裡沒法談及更詳細的計畫，朱鳳凰說：咱們約一個麥當勞 見見吧！咱一起喝個咖啡 ，順便就可以把代理合同簽了。

在離店不算遠的一家麥當勞裡，朱鳳凰早早等在那裡。她知道自己早到肯定比晚到強。王娟先去店裡接了李俊杰，正好一個也是開雜貨店的朋友抽空來李俊杰的店裡辦點事情。李俊杰就厚著臉皮，抓了這個朋友的勞工，讓他先替自己站店半個鐘頭。回頭和朱鳳凰把賣店合同確認下來，自己就趕回來。

這位開店的朋友和李俊杰在第八聯盟（魁北克大蒙特婁地區開雜貨店的自發組織）的圈子裡，一直是很聊得來的朋友。兩人雖然不常見面，但至少微信 上是可以天天聊天的。看不著彼此的臉，但是每天都可以聽到彼此的聲音，算是很合得來的朋友。

看到王娟和李俊杰開門進來，朱鳳凰馬上站了起來，一路小跑迎上前來，臉上的笑容綻開如一朵秋日仍然靚麗的虞美人鮮花一樣。看到她雙頰泛紅，嘴唇也塗上了玫瑰色口紅那張喜氣洋洋的臉，不知道王娟為什麼突然想起了在法國南部看到過的那一大片紅色罌粟花。罌粟花，好看，但是一種有毒的花吧。她心裡這樣想了一下。

她不知道自己為什麼突然之間，就出現了這種聯想。這種聯想在李俊杰對朱鳳凰說的那一句「你來得好早」之後煙消雲散。

李俊杰事先已經把店的銷售情況、進貨情況、平均每天的銷售情況，用excel表格做了出來。他在國內就是電腦程式員，這些電腦技術對他來說，都是小菜一碟。（一八）