我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

生財有道（一八）

紅山玉

電話裡沒法談及更詳細的計畫，朱鳳凰說：咱們約一個麥當勞見見吧！咱一起喝個咖啡，順便就可以把代理合同簽了。

在離店不算遠的一家麥當勞裡，朱鳳凰早早等在那裡。她知道自己早到肯定比晚到強。王娟先去店裡接了李俊杰，正好一個也是開雜貨店的朋友抽空來李俊杰的店裡辦點事情。李俊杰就厚著臉皮，抓了這個朋友的勞工，讓他先替自己站店半個鐘頭。回頭和朱鳳凰把賣店合同確認下來，自己就趕回來。

這位開店的朋友和李俊杰在第八聯盟（魁北克大蒙特婁地區開雜貨店的自發組織）的圈子裡，一直是很聊得來的朋友。兩人雖然不常見面，但至少微信上是可以天天聊天的。看不著彼此的臉，但是每天都可以聽到彼此的聲音，算是很合得來的朋友。

看到王娟和李俊杰開門進來，朱鳳凰馬上站了起來，一路小跑迎上前來，臉上的笑容綻開如一朵秋日仍然靚麗的虞美人鮮花一樣。看到她雙頰泛紅，嘴唇也塗上了玫瑰色口紅那張喜氣洋洋的臉，不知道王娟為什麼突然想起了在法國南部看到過的那一大片紅色罌粟花。罌粟花，好看，但是一種有毒的花吧。她心裡這樣想了一下。

她不知道自己為什麼突然之間，就出現了這種聯想。這種聯想在李俊杰對朱鳳凰說的那一句「你來得好早」之後煙消雲散。

李俊杰事先已經把店的銷售情況、進貨情況、平均每天的銷售情況，用excel表格做了出來。他在國內就是電腦程式員，這些電腦技術對他來說，都是小菜一碟。（一八）

麥當勞 微信 咖啡

上一則

亞裔高中生自殺事件（下）

下一則

花樣年華

延伸閱讀

生財有道（七）

生財有道（七）
「想念是一種消費」老牌棉花糖70生日 找胡椒博士合作

「想念是一種消費」老牌棉花糖70生日 找胡椒博士合作
生財有道（六）

生財有道（六）
麥當勞首推Cardi B和Offset雙份套餐 限時名人套餐與您一同分享愛意

麥當勞首推Cardi B和Offset雙份套餐 限時名人套餐與您一同分享愛意

熱門新聞

藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02
吳孟芸∕圖

舊日終須記

2023-02-20 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

2023-02-22 02:02

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知