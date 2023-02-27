經常下午忙完了，米娜會找阿布一起說些閒話。

「我看你還年輕，幾歲啦？」有一天生意清閒，休息時，米娜興致好，逗著阿布玩。

「老闆娘！我三十多了，不年輕了！」

「別叫我老闆娘！我大不了你幾歲，沒那麼老，給你叫老了。」米娜一面笑，一面說。

「不叫老闆娘，叫什麼？」

「叫姊姊，你當我弟弟。」

「好！我當妳弟弟。我叫妳米娜姊！」阿布也逗她說著玩。

「米娜也去掉，就叫姊姊！」米娜亦嬌亦嗔地說。

「好，叫妳姊姊。姊姊！姊姊！年輕又漂亮的姊姊。」連叫幾聲「姊姊」，米娜心花怒放。後面加了一句，把米娜逗得更樂了。

阿布和米娜的交往，回家都沒有和老吳說。他不知道自己正在玩一場危險遊戲，這遊戲會影響他的前途。但他已昏了頭，完全不顧一切後果。

「阿布！我肩膀好痠，你幫我揉一揉！」一個悶熱的夏日午後，午餐客人都吃完走了，晚餐時間還早，該做的都做完了，米娜對阿布說。

「妳說的是馬殺雞，這個我會。妳坐下來！」阿布拿了一把客人坐的椅子蓋了塊布，請米娜坐下。

「等一下，我把門關上，免得有人進來。」阿布把門關上。

阿布在伊朗 時，他老爸帶他去過澡堂子，試過中東式按摩。雖不專業，知道怎麼弄，從脖子到背後一點點放鬆，一處處拍打、拿捏、揉搓。沒多久，米娜脖子肩膀的痠痛消了很多。

「真舒服，不知道要怎麼謝你？」米娜扭了扭頭、聳了聳肩，感覺輕鬆多了。

「為您服務是我的榮幸，不用謝！」阿布說。（六）