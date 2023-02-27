薛慧瑩／圖

他和她是大學同學，當初談起戀愛，只因他室友的一句玩笑話。在一次「批評與自我批評」的班會上，她大聲讀出自己的「日記」，表示要克服「嬌驕」二氣，未來要做中國的居里夫人。內向訥言的他被這個有著寬寬額頭、戴著眼鏡頗有氣質的女同學的發言打動，鼓起勇氣，給同學中素來以「古怪」著稱的她寫了封信，算是投石問路。本沒指望她搭理，未曾想，她很快回覆了。一如她特立獨行的一貫風格，薄薄的信紙上只是一個大大的問號。他便與室友說：我看這事兒還是算了吧！她這是「沒那個意思」。室友卻把問號解讀為：「不試試，怎知行不行？」一來二去，兩人就談起了戀愛。

很快，他就覺得他倆不合適，她傲氣，有時不尊重人，脾氣也不好，便想到了分手。但那個年代，哪裡容得？搞不好，要是被扣上「生活作風問題」的大帽子，那可不得了！加上她母親知女莫若母，了解自己女兒的脾氣秉性的，看他也忠厚老實、前途可靠，怕這女兒錯過這村沒這店啦，便軟硬兼施要求他倆結婚。他縱是心裡不情願，個性卻優柔寡斷，便糊裡糊塗與她領了證。

大學一畢業，趕上那個特殊時代的荒謬政策，要讓大學生「到祖國最需要的地方去」。他原本來自農村，考上大學就是鯉魚跳龍門，是改善生活環境的最佳途徑；而她本就生在大城市的知識分子家庭，幾乎從未去過鄉下。當這樣兩個人被「下放」到邊遠小縣城時，反應自然大為不同：他愁容莫展、心事重重，想著不確定的未來，內心充滿了憂慮；她則像小鳥飛出了籠，看著西北「小地方」的一切都覺得新鮮，還一個勁兒說這裡的柑橘和羊肉泡饃真好吃！當她興奮地在一間有著大通鋪的中轉站休息室跳起了新疆 舞，他脫口而出「盲目樂觀」，頓時將她的一腔熱情澆滅！她覺得委屈又沮喪。又如：他在中學學的是俄語，大學才開始接觸英語，畢業後又跟著廣播教程自學，對英語的發音總是覺得沒有把握。每每向從初中一年級就學英語的她請教，都會遭到她一頓嘲笑和挖苦，這嚴重傷了他的自尊心。

上世紀七十年代末「春雷一聲」，大家壓抑許久的心情得以釋放，很多利好的政策出台，他不負多年的自律與堅持學習，順利考上研究生，終於離開了那個「小地方」，回到大城市深造。她卻因為怕考不上失面子，連報名都不敢。

他出國進修，回國時帶回來那時稀罕的幾大件電器，其中包括洗衣機。本想著能減輕她的家務活負擔，她卻嫌洗衣機洗不乾淨，堅持每次放入洗衣機前，先要手洗一下。普通衣物也就罷了，每逢清洗被套、床單，瘦瘦小小的她便會將身子靠在門框上做支撐，邊在洗衣板上用力搓洗，一邊高聲警告教訓著孩子：「你想好了，將來要是還想做出一番事業，就別早早成家要孩子！否則搞得像我這樣狼狽不堪！」

這樣的日子在一起幾年，終究還是將就不下去了。正好孩子也大了，離開家去上大學，兩人便不聲不響地離了婚。

後來孩子出了國，有時她來探望孩子。她年輕時就不愛做飯，歲數大了，更是想隨心所欲，索性怎麼省事簡單怎麼來。好在國外肉類、海鮮都豐富，再加上各類調料輔佐，隨便做做便也能跟孩子交差。

他卻不同，從年輕時就比她心細、有耐心、體諒人。孩子愛吃餃子 ，他便從超市買來肉，親手剁餡兒、和麵，給孩子包了五種不同口味的餃子凍在冰箱。別的不說，單是那牛肉青椒餡兒的，新鮮嫩滑的牛肉口感加上青椒的清香味道，一口咬下去香味四溢，齒津流油！孩子說，這是幸福的味道和老爸的愛。

她又來看孩子時，他做的凍餃子冰箱裡還有，她便煮了吃，邊吃邊像吃了酸檸檬般，發出一串不服氣的評論。孩子一直不喜歡她做的餃子，說好像純肉的丸子裹了件麵粉外衣，乾乾的，一點都不香！孩子想吃小時候在外婆家吃的打滷麵，埋怨她一直不給做。她其實有她的小私心，這滷子要用五花肉做才好吃，而五花肉中的肥肉會令她胃腸不適，可能還會拉肚子。所以她一直敷衍孩子說，那滷子原是不健康的！還是應該多吃雞肉（她本人愛吃），少吃豬肉等紅肉。

此時，當她品著前夫給孩子包的餃子，雖然嘴上不肯承認，但心裡不禁納悶，又有些恨恨的：跟他在一起那麼多年，沒發現他廚藝高超啊！之前他把工作排第一位，好像覺得吃飯、做飯都是在「浪費時間」。怎麼現在退休 了，廚藝一下子就精進了？──這個問題，恐怕她一輩子無解吧！