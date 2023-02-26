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托尼所了解的任性（二六）

李東文

天氣不太熱的時候，托尼喜歡跟朋友們坐在這個雨篷下面抽菸，偶爾有熟客或者朋友帶了啤酒過來，也坐在這下面喝掉。每每這個時候，托尼都感覺生活挺美好，享受人生呢。

從背影看，這哥們年紀不大，是不是附近哪位「氣管炎」昨晚喝高了，不敢回家睡，硬生生在這將就了一晚？托尼一邊想著，一邊開鎖拉起捲閘進屋。開燈、開空調抽濕，搞衛生。

雨篷下的人睡醒，揉著眼睛走進髮廊。很高、很瘦的一個人啊，比托尼還高半個頭，但體重看上去似乎只有托尼的一半。

「剪頭還要等一會哦，我得先搞搞衛生。」托尼說。說完感覺哪裡不對，拿著抹布站直了，再看那瘦猴子。天呀，居然是他的大舅子，紅蓮的娘家大哥。準確說是，紅蓮養父家的大兒子。趕緊扔了抹布，走到大舅子面前，給他敬菸。

兩周前，托尼和紅蓮帶著兩個孩子去紅蓮養父母家，大舅子不在家。岳父說他沒有回來過年，紅蓮的二姊也沒回。到底發生啥事了呢，他怎麼突然跑來找自己？托尼心中飛快地盤算著，感覺不是那麼靠譜，感覺危險正向著自己迫近。

「哥，你嚇了我一跳，」托尼說，「哥，你怎麼突然來啦？也不事先打個電話。」

大舅子身上的味道很大，熏得托尼都有些不好意思了。

「前面那條小路，社區的內街，就是廁所旁邊，我的車停在那裡，有沒有員警抄牌？」

「過年前那個地方不安全，現在沒有事。正月還未過完，員警不會那麼無聊。」托尼說。

大舅子熏得托尼難受，趕緊重新鎖門，帶他回租屋。好歹讓他洗個澡先吧。

托尼與紅蓮剛結婚不久，大舅子來佛山找過托尼一次。差不多十年了，他居然還記得髮廊的位置。（二六）

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