趙梅英／圖

有一次他發現她戴了一枚淡綠色的髮卡，鏤空的蝴蝶形狀的金屬髮卡上鑲嵌著細碎的水晶。「我在中國買的。」肖彤笑著回答。

「我從沒見到過如此精美的物件，一個來自東方的驚喜。」史蒂文靠近過來，在她的頭頂哈著熱氣說。

史蒂文那隻放在她肩頭的手不僅證實了她的預感，也讓她認識到這個尋獵的男人開始忍耐不住想要進攻了。

第二天，史蒂文通知她去他的辦公室。當肖彤拿著實驗筆記本進入他的房間後，選了一把靠門的椅子，斜著身子坐下，一副隨時準備起身的模樣。

她和他之間隔著一張寬大的辦公桌。桌子上一個玻璃小碗裡放滿了花花綠綠的水果糖。他隨意取了一顆，剝開來放入嘴中。他一邊用濕潤的嘴唇在口裡翻弄著糖果，一邊解開兩隻袖口的釦子，然後放鬆地將雙臂搭在扶手上，身子向後靠在了轉椅背上。

「你也來一顆？」他抬了抬下巴向她示意。

肖彤沒有接話，輕輕瞥了一眼水果糖，也絲毫沒有去拿一顆的意思。她微笑著將實驗筆記本放在桌子上。「你想了解一下實驗的進展嗎？」她問。

「今天我們不討論實驗的事情。」他急促地打斷了她，略微皺了皺高挺的鼻梁，然後站起身來，停頓了一下，又開始用他緩慢的步子，在不大的辦公室裡獨自踱起步來。

肖彤望向他，心想只要他抬手想去放下對著走廊的百葉窗，或者有意去關上辦公室的房門，她就會馬上起身告辭。

史蒂文斟酌著，開始了漫無目的地發問：「你來美國多長時間了？」「是否還適應這裡的生活？」聽著肖彤不緊不慢的回答，他突然又坐回她對面的椅子裡，把桌上的書本移到一邊，身子傾斜過來盯著她，然後用緩慢的語氣說：「其實我也不是出生在這座大城市的，我來自一個小鎮。我知道一個人在陌生的地方重新開始很不容易。這個研究項目有不少困難，但你工作得非常努力，我從你的身上看到了同樣的勇氣。我母親從小就告訴我：『永遠不要放棄。』」

「永不放棄。」肖彤一直冷靜地打量著史蒂文的一舉一動，她在心裡重複著這句話。

「你知道我為什麼找你談話嗎？」史蒂文話鋒一轉問。肖彤抬了抬眉毛，平視地望著他，默不作聲等著他的回答。他隨即又沉默著站起來踱步，他站到了她的身後停住。

肖彤沒有轉身，她挺了挺脊背，她知道這個時候如果有任何言語上的激惹，或者態度上的不屑，史蒂文真的有可能會惱羞成怒，去做他的什麼「永不放棄」。

她需要靜止，在焦躁的獵人無從下手的時候，她需要讓他的情緒沒有任何的反彈之地。她低下頭，小聲地說：「你就是想讓我覺得緊張嗎？」她開始示弱，她需要先給他足夠的安全感。

當他又重新回到座位時，她開口了：「很感謝你理解我的不容易。雖然只有一年的合同，但這是我獨自在美國的第一份工作，我很珍惜。」她停頓了一下，繼續望著他說：「每個人都很敬重你在學術上的成就，你非常優秀，是我學習的好榜樣。我會努力做好我的本職工作，並且也已經在申請另一份博士後的職位。你剛才也肯定了我的努力，以後恐怕還需要你為我寫一封推薦信。」肖彤的語氣輕柔而平穩，從她口中說出對史蒂文的溢美之詞，顯得那麼真誠和自然。她把戴著婚戒的手抬了抬，微笑著，但卻用足夠堅定的語氣，表明了自己的態度。

史蒂文此時覺得，這間辦公室似乎是屬於肖彤的，或者說這裡已然成為她的主場。這個看似柔弱的對手並不簡單，她不僅知道對話裡的輕重緩急，也會輕輕地避開他的鋒芒，卻在低調裡毫不退讓地堅持了自己的立場。或許這就是中國人所說的「太極」，如果她想，她就能控制住雙方的平衡，她似乎使你滿足地高高翹起，從而也讓自己得以全身而退。

半年後，當肖彤和辦公室祕書辦理辭職手續時，祕書遞給她一個信封。肖彤並沒有打開，史蒂文告訴過她，那是一封他簽過名的推薦信。

「祝賀你找到了一份更好的工作！肖彤，你的名字裡有一個不常用的字母 X，很特別。」祕書說。

「是的，希一敖肖，肖彤。你的發音漂亮極了！」肖彤熱情地給了她一個大大的擁抱。

這個能夠在異國他鄉建立自己主場的中國女人，帶著那封推薦信，也帶著她一直堅持的中文名字，揮一揮衣袖，不露鋒芒地又奔赴下一段旅程。（下）