托尼所了解的任性（二五）

珍妹愣了一下，「你還給我留著？」

「當然留著，我總覺得，既然你的房子還在那裡，總有一天你會回來的。」

珍妹勉強笑笑，說再也不想回到那傷心地了──那是白茶，一級白牡丹，買給負心人的，送你啦。

托尼心想，茶葉放那麼久，還能喝麼？沒料到剛拆開密封的牛皮紙袋，一股香味沁人心脾，泡一壺，湯色金黃，茶香滿嘴，忍不住拍案叫絕。看那日期，是超過十年的福鼎白茶，白牡丹。上網查過才知，白茶的年分越久越珍貴。

珍妹留給托尼新的通聯，匆匆離去。此後珍妹又給托尼發過幾次資訊，希望說服他接手自己的房子，以學區 房和豪華裝修為賣點，強勢推銷。托尼到底還是冷靜了下來，一來他的存款沒有多少，二來他未必有勇氣，帶著老婆、孩子在身邊生活──珠三角的生活成本那麼高，他一個人做事，一家四口如何支撐得下去？光是兒子、女兒的教育 費便能占去他收入的大部分！自己在廣東再留幾年，存點錢回到鄉下做小生意，或者開間小髮廊，才是他該想的。

托尼到底老實，連築夢未來，做生意只敢做小的、髮廊只敢開小的，從未往更大的方向拓展過。

4

虎年的正月二十，從老家回到廣東第二天，托尼起了個大早，回店裡搞衛生。平時他睡到自然醒，偶爾會在九點開門營業，大多數十點以後。太早開門意義不大，上午基本不會有客人光顧，連來閒聊的熟客都沒有。

遠遠就見到有人趴在雨篷下的小桌子上睡覺，雙手抱腹，腹手之間有個小包包，腳邊扔滿了菸頭，看著像已在這裡坐了一整夜似的。（二五）