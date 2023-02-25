趙梅英／圖

一分三十秒、四十秒、五十秒……

從史蒂文的右肩斜望上去，肖彤可以瞟見牆上那只圓形掛鐘醒目的黑色指針。細長的秒針已經轉了快兩圈了，史蒂文在她身前很近的位置，面對面站立著，搭在她左肩上的手還沒有移開的意思。

肖彤直視著史蒂文的眼睛，他的眼神波瀾不驚，似乎與她的一樣，平靜而不露聲色。就像那隻放在她肩膀上的手掌，也只是那麼隨意地輕輕擱著，手心裡傳遞出似有似無的溫度。

隨著秒針滴滴答答向前轉動，肖彤告訴自己，不用在心裡再有任何懷疑了，她遇到了一個沉穩的獵手。

一切看起來都是那麼稀鬆平常，做為實驗項目的負責人，史蒂文正在向她詢問著工作的進展。「那個標本放到樓下的冰櫃了嗎？」「在做冷凍切片時，你都遇到了哪些困難？」……

史蒂文提問的語速不疾不徐，音調低沉而平穩，察覺不到任何的情緒色彩。他們的談話是在工作區的走廊裡，雖然此時過道上空無一人，但即便有任何人闖入，看到的也只是一段工作夥伴間的交談。但肖彤知道，雖然史蒂文的右手沒有任何讓人警覺的移動，但放在她肩膀上的時間，也著實太長了。

他一動不動地直視著她，閃亮而放大的棕灰色瞳孔裡，猶如甩出去了一把魚竿，在幽深處正不折不扣地晃蕩著試探，無聲地向她伸出了邀約的詢問：你有膽量讓我再靠近一點嗎？

肖彤保持著自然的微笑，也直視著史蒂文，眼光中沒有絲毫游移，平穩地回應過去。她的身體盡量放鬆，用幾乎沒有任何起伏的聲調回答著他的提問，對他眼中發出的試探，也給回了一個毫無痕跡的答覆。她知道，如果這時她抬頭間稍有不慎，哪怕流露出半點輕飄的斜睨，或是在微笑中呈現一絲含糊不清的曖昧，史蒂文那隻放在她肩頭上的手，馬上就會給出同等的回應。

她本可以頭轉向一邊，瞇起眼睛、嘴角斜翹著拋出一個輕蔑的冷笑；或是皺緊眉頭、不假思索地聳聳肩，從而甩掉她肩膀上的負累。然而，她卻沒有這麼做，她知道現在還不是時候。醫學 研究技術員，這是她博士畢業後隻身飄洋過海到美國的第一份專業工作，她需要在這裡站住腳，她不能就這樣輕易地甩掉她賴以生存的根本。

「如果沒有其他事情，我先回去工作了。」肖彤禮貌又得體地向她的上司告別，緩步回到了自己的實驗室。

肖彤知道，史蒂文平日裡是一個相當自戀的傢伙。他走路的時候，頭向上昂著、上身筆直，襯衫裡勾勒出緊致的胸肌。他就那樣漫不經心地隨意向四周左右瞧瞧，步子永遠是不慌不忙的節奏，彷彿一切都在他的掌控之中。

史蒂文確實有點自傲的資本，四十歲多歲的他不僅在學術上小有成就，再加上好看的五官和依舊挺拔的身材，常常會吸引研究所裡一些年輕女孩子的目光。

有一次史蒂文推開她實驗室的門，直直地望向她說：「下午三點鐘小組要開個會，請務必準時參加。」當時她正在和另一位研究助理聊天，史蒂文關門離開後，小助理揮舞著塗著亮紫色尖長的手指，誇張地睜大灰藍色的眼睛，不可置信地搖著頭對肖彤喊道：「他竟然都沒有看我一眼！」

肖彤顯然不是個小姑娘了。黑直的及肩長髮配上合身的休閒職業裝，身材苗條、面容清秀，三十多歲的她在外人的眼裡，要比實際年齡年輕了許多。做實驗時，她把頭髮高高束在頭頂，細長的脖頸在寬大的工作服上方天鵝般挺立著。

她有一種不同尋常的氣質。即便是初來乍到，在種族混雜的西方研究所裡，她並沒有像傳統東方女性那樣，把自己藏在角落裡。

她不僅會入鄉隨俗地微笑著和每個人問候早安，並且依舊保持著自己中文的名字，還會不厭其煩地糾正對方的發音。「希一敖肖，肖彤。對了！太棒了！親愛的，你真是個天才！」每當有人勉強發對了音，她就會熱情地伸出大拇指鼓勵。一個星期後，連病案室的員工都認得了這個讓人愉快的華人 面孔，大家也了解到她那工程師的丈夫現在在中國，兒子也上了小學。

肖彤以前曾經也懷疑過史蒂文是否對自己感興趣。她記得每當和小組討論工作時，他的眼睛總是喜歡盯著她看。他也時不時到她的工作間，有時是取用一下書架上的工具書，有時轉了一圈後閒聊兩句，又毫無目的地離開。（上）