她終於在牙縫裡再次也是最終的一次，擠出了那個「賣」字。這個字在自己的心裡閃現了無數次，在家裡也說過無數次。直到這一個夜晚，小兒子拿起酒杯要一飲而醉的那一刻，她心中對兒子成長的未來的渴望，壓倒了心中喜愛的無數張鈔票。

誰知道自己說出這個重如千鈞的「賣」字以後，她忽然發現自己的心頭好像霎時就輕了一樣。一座無形的大山被自己的念頭一下子掀翻了。王娟明白，在和丈夫就這個賣與不賣之間糾纏這麼久的時間以來，其實自己的內心從未如此輕鬆過。

接下來，找誰來做自己賣店的經紀人，就提上了日程。李俊杰照例比老婆王娟更關心這個事情。好不容易自己連威脅又恐嚇雙管齊下，老婆吐口同意了賣店，那就必須得趁熱打鐵。否則說不準王娟那顆驛動的心裡，再想出什麼么蛾子，變卦了可就再難以說服她了。那個娘兒們，哼。李俊杰在心裡衡量和判斷了一下，這次自己一定要抓住機會。

李俊杰站在雜貨店的玻璃窗前，看著外面發呆。秋風一陣陣吹來，雜貨店門前那棵楓樹的葉子也開始變得紫了，大樹上許多樹枝與樹枝之間相互碰撞著，發出唰啦啦的聲音，也不知道樹枝們是在嗆嗆個啥。李俊杰心想，樹枝們不像自己一樣孤獨，它們有那麼多兄弟姊妹，都圍在母親的周圍，想唱歌就唱、想拌嘴就拌嘴、想吼上一嗓子就吼一嗓子。它們隨便幹什麼，都有樹枝響應另一個樹枝。哪裡像我？一個人在這個四十平方尺的小店內如同蹲監獄 一樣。從窗戶邊走到裡面的冰櫃處是十五步，從東側的櫃檯處走到西側山牆處是十三步。（一五）