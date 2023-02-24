托尼所了解的任性（二四）

回到廣東後很長一段時間，托尼都還懷念這個幸福快活的春節，懷念坐在溪邊釣魚 時迎面吹來的冷風，竟有些壓抑了。他心裡想，如果經濟上沒有後顧之憂，留在家鄉生活，準時上下班、周末休息、澆水種菜、傍晚溪邊垂釣，月初發工資或者月底還有餘錢，帶老婆、孩子外出吃火鍋，或者約同學朋友消夜喝啤酒……不知幾時，才有機會過這種神仙般的日子。

正月十九那天，托尼返程回廣東，在高鐵站遇見了珍妹──開始時大家對視一眼，帶著疑惑繼續對視，認出了對方。車站遇故人，來去匆匆，也是緣分的一種。珍妹是去北京 出差。她說三年前，房子裝修期間，發現未婚夫並不值得託付終身，憤而分手。

恰恰在這時，同學邀請她回家鄉省城一起創業，她便辭職回來了──房子兩年前託仲介出手，無人接盤，可能是經濟形勢不如傳說的那麼好，也可能是因為市面上又還有太多剛剛建好的新房子，沒有人願意買一間頂樓而且沒有電梯的舊房子。

珍妹還有十分鐘不到就要進閘了，她匆忙對托尼說：「如果你還沒有買房子，就買我那間咯。買了房子，好接老婆、孩子來身邊。裝修那麼漂亮，床都買好了，我一天也沒睡過，你們直接拎包入住即可──我便宜一點賣給你啦──」

托尼心動的，又聽到珍妹說，那房子裝修裝修，花了三、四十萬，又豪華、又實用，底價一百三十萬。托尼心動過後，很快又打退堂鼓。房子的市場價可能不只一百三十萬，但真是不值得買──樓齡太長了，朝向不好，頂樓夏天熱、冬天冷，還沒有電梯！

「我想起來了，還有兩個你的快遞在髮廊！」托尼說，「兩個挺大的紙箱子。」（二四）