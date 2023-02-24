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波多馬克河上的天空（全文完）

顧艷

不知什麼時候，他們已經相擁而泣了。馬前沉默不語，把麗麗的手握得緊緊的，一種無言的認同，似乎讓他們的心貼得更近了。這時候音響裡流淌著蕭邦的E大調練習曲〈離別〉，曲中綿綿的思鄉之情和無限惆悵的氣氛籠罩著他們。他們彷彿看到了自己故鄉的土地、河流與童年屋簷下飄蕩的風鈴。

第二天一大早，馬前一直把麗麗送到了杜勒斯機場的候機大廳，並且陪到麗麗登機剪票的那一刻，才依依不捨地離去。然而馬前只走了幾米遠，又三腳兩步地跑回來，揮著手招呼麗麗。

麗麗驚訝地問：「什麼事？」

馬前笑笑說：「沒什麼事，我只想告訴你，這六天是我生命中最幸福的。你呢？你也是這樣嗎？」

「是的。我也這樣。」

兩個人在剪票處門口揮手道別，馬前這才離開了機場。上高速時，他按響了汽車裡的CD按鈕。一曲蕭邦的〈夜曲〉響了起來，那是蕭邦獻給瑪麗‧普勒耶夫人的曲子。平日裡聽這曲子，馬前並沒有什麼感覺。此時此刻，他就有著與旋律一樣的花落無奈。也許人就像細膩多變的音樂線條，如此這般才會擁有多姿多彩的人生吧！

下了高速後，馬前在威斯康辛大道上奔馳，汽車與人都被晨光鍍上了金色的光輝。他覺得與麗麗的這次重逢，宛如一聲青春的呼哨，瞬間就消失在生命的山谷中，不免讓他的雙眼濕潤了起來；但同時又感到無形中有一股力量支撐著他。他望著車窗外波多馬克河上的天空，發現那些飄逸、自由的雲朵依然如歌漫捲。（全文完）

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