薛慧瑩／圖

雙方互不相讓，氣氛越來越緊張。後面排隊的客人看情況不對，一個個放下東西走了。

「你不離開，我打『九一一 』了！」瑪雅氣急敗壞地說。

「妳打『九一一』，我打妳！」老黑也火了，一個巴掌從櫃檯外揮進來，瑪雅在櫃檯內往後一閃。老黑繞過櫃檯，氣沖沖地要進來，阿布在外，正好擋住。

「讓開！不干你事。」

阿布夾在兩人中間沒驚慌，右手放胸前，彎腰鞠躬，連聲說：「傻愣！傻愣！別生氣，小事，別生氣！」阿布一面擋住，一面安撫。

老黑個子大、瑪雅身材小，收銀台後面窄，前面是老黑、後面是瑪雅，阿布卡中間，場面緊張。

「你不讓開，我先打你！」老黑對阿布說，說完兩掌向前一推。

阿布原地轉身，順手一拉，老黑一下子摔倒在收銀台前。

不知誰報了警，警笛聲由遠而近。不多久，兩位警員推門而入。瑪雅走出來，簡單地把前因後果對警員說了說。男人打女人，事態嚴重，警員以「暴力攻擊未遂」罪，把老黑押上警車，帶回警局。

「你一把就制伏了他！怎麼那麼厲害？」老吳緊張地聽完了他的故事，沒想到謙虛恭敬的阿布，竟然也有驃悍的一面。

「小事！我練過搏擊，只是順勢拉了他一把，他就倒了。」阿布說得輕鬆。

事情還沒結束，做生意，客人是上帝，和客人衝突沒好處。隔幾周，老黑從警局放出來，又來買菸。表面是來買菸，其實是來鬧事。

「要哪一種菸？」阿布看見是他，雖心中忐忑，仍保持鎮定。

「駱駝牌淡菸，要一條。」老黑說。

阿布抽出一條放他面前，沒想到老黑拿起菸，「砰」的一聲打在阿布頭上。事出倉促，阿布沒來得及躲，被打個正著。

「你敢欺負我。出來較量、較量！」

阿布被打得滿頭金星，心裡冒火，不想在店裡惹事，從櫃檯出來。剛出門一步，老黑從後撲過來，阿布眼明身快，一個轉身，老黑撲個空。

瑪雅隔著窗戶看見這一幕，立刻拿起電話打「九一一」。

外面走廊寬敞，足夠伸展手腳，阿布接著一個迴旋踢，著著實實地踢在老黑肚子上。老黑著了一腳，步履踉蹌，差點摔倒。一轉身，老黑手上多了把刀，順手一揮，阿布手臂上一涼，被劃了一刀。他快速倒退兩步，拉開距離，手臂刺痛，滲出血珠。

老黑緊接著利刀下上揮舞，步步進逼。阿布右手壓住左臂傷口，騰挪閃躲，連連後退，避開刀鋒。看準一個空檔，他一腳踢向老黑手肘，「噹啷」一聲，利刀落地，老黑當場愣住。

美國警察 來得真快，才幾分鐘，兩位警員拔出槍，從警車下來。老黑被上了手銬，和阿布一起進了警察局。所幸瑪雅當證人，描述了老黑拿刀攻擊，阿布自衛的過程，做完筆錄，阿布釋回。

瑪雅的便利店從此不安寧，三不五時總會有點小事。有時是流浪漢進來喝杯咖啡不付錢，有時是客人在貨架上拿下巧克力塞進嘴裡，還吐出一半包好放回去，有時是把嚼過的口香糖黏在貨架上。都是小事，沒到報警程度，瑪雅知道是老黑明的不敢來，暗中找人報復。

5

美國沒車就沒有腳，那裡都去不了。老吳每星期一次出門採購時，會邀阿布順便一起去。住家十分鐘車程處有一個中型商場，藥妝店、服裝店、洗衣房、東方食品、自助餐館等，雖沒有大型購物中心的整齊氣派，卻也應有盡有。

有一回兩人到商場採購，老吳想買雙鞋，跟阿布說：「我去鞋店買雙鞋，你在附近逛逛。五點在停車場會合，一起回去。」

「好啊！你去採購你的。這裡有家中東餐館，我很好奇，想進去看看。」

「那家中東餐館生意很好，說不定是你們伊朗 人開的，去跟他聊聊也好！」

老吳到鞋店挑鞋，阿布進那家中東餐館。下午中餐、晚餐之間，餐廳沒客人，只有一位身穿長袍、戴著眼鏡的老者，和一位裹著穆斯林頭巾的年經婦人，兩人在做清潔和準備晚餐材料。

「傻愣！傻愣！」阿布一進門臉上露出笑容，右手放胸前，欠身鞠躬，先打招呼。

「傻愣！有什麼事嗎？」餐館老闆拿下老花眼鏡，也右手放胸前，欠身鞠躬。兩個人見面行禮的姿勢一樣，也都說「傻愣」問候，阿布心裡有數，一定是同一個地區來的。

「傻愣！我是阿布，從伊朗來，好奇這裡有間中東餐館，進來看一看。」

「噢！我是法哈德，也是伊朗來的，難得見到也是伊朗來的年輕人。」餐館老闆臉龐削瘦，鷹般銳利的眼光對他看了看，介紹了自己。

「我剛來，請您多指教！想請問您這裡有沒有打工機會？」阿布一面欠身鞠躬，一面謙虛地說。他不是來找工的，只是想找個藉口聊聊。

「打工機會是有的，你吃得了苦嗎？」法哈德說。（三）