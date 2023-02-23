本來想再把機票延期待幾天來著，沒成想在事先訂好飛回來的日子前一天，就被王娟以「你不回來，那店就得改姓了」為理由叫了回來。因為王娟第一個周末的時候，去店裡看了下，發現銷售額比李俊杰看店的時候少了三分之一。她也不好懷疑是新雇來的人有什麼貓膩，或者說剛巧那幾天來店裡買東西的人少，或者還有一些其他的原因，總之店裡銷售額大降。最後已經讓王娟不得不對找來的替補員工，產生了一些懷疑。

這種情況下，李俊杰可不敢違背老婆的旨意，他知道王娟的脾氣。李俊杰沒敢延期，按照既定的計畫飛回了蒙特婁。

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這樣的店能賣嗎？這樣的話，王娟在夢裡都問過自己無數次。一個曾經賺了將近九萬加元佣金的仍然賺錢的店，就非得出手？可是二兒子李希最近忽然變得易怒、易暴躁的事情，連學校老師都有反饋了，自己再堅持下去，怕是這個家都有可能保不住了。

在李希第一次衝出家門的那回，她就動了同意賣店的念頭。看到李俊杰過後又如期上班，李希也正常上學之後，同意賣店的念頭又被壓了下去。畢竟李俊杰每天還是都能拿回來一些花花綠綠的鈔票的。而且和大多數雜貨店一樣，只要是現金收入，自然可以不用都報給會計。到年底算一下大帳，這一年家裡吃喝拉撒的費用都進入了成本裡，手裡還有那麼多現金流。這年頭兵荒馬亂的（王娟管三年前突如其來的病毒叫做妖兵），還有啥職業既能有收入，又不用如實報稅 的呢？但是王娟終究還是看不下去父子倆兵戎相見的每一個相聚在一起的日子。（一四）