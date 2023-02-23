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托尼所了解的任性（二三）

李東文

接下來的日子，只要托尼在家，兩個孩子都像小狗一樣，圍在他身邊轉來轉去。他經年累月不在家，孩子與他卻沒有疏離感。這既要感謝發達的網路技術，讓他每天都能與兒女通過視頻見面，同時也要感謝他老婆，紅蓮的教導。去年春節期間，紅蓮耍小脾氣，令到托尼踢門砸桌，提早離家返粵。之後紅蓮被姑媽、小姑教育，三省其身、端正心態，同時還調整教育子女的方式──兒子、女兒不只一次對托尼說，爸爸一個人在外面做事養家，爸爸最辛苦，爸爸多吃肉。我給爸爸倒滿酒，我給爸爸斟杯茶。

因為老婆變得賢慧，兒女乖巧，托尼這次回鄉待的時間史上最長。到了正月十九，才戀戀不捨回廣東，繼續努力賺錢養家活兒。

托尼在家待著，烤火吃肉喝酒，有時又去外面，與同學髮小胡鬧海喝，幸福到不得了。紅蓮再也沒有發過脾氣了，托尼喝高了回來，要嘛泡一杯綠茶，要嘛弄紅糖薑汁給他解酒。

初八以後，大多數人都上班了，托尼還在家裡閒逛。有一天閒得蛋疼，取了多年未碰的釣竿去前面的小溪釣魚。從下午耗到傍晚，才釣上來幾條小白鯽、幾條小青魚，勉強夠做一鍋雜魚湯。第二天起了個大早，領著兒子、女兒，帶著網直接去撈。昨天他看到小溪水位很低，應該能撈上來些小白條。果然是這樣，半天下來撈了好幾斤。上網查到湖南小辣魚的做法，全部做成能放很久的小辣魚。遠離親人，托尼經常思念家鄉辣椒的味道。

過了正月十五，開始有熟客發資訊，問他怎麼還不回廣東，要剪頭啦。紅蓮有些不好意思地對他說，婆婆昨晚問她，是不是她貪戀那事，留著不讓托尼回廣東。（二三）

教育 釣魚

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