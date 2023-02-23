波多馬克河上的天空（八）

「你在胡說什麼啊？我明天就走了。」

「你說什麼？」馬前睜大眼睛，目不轉睛地盯著她。

「馬前，我已買好了機票，明天就回洛杉磯 了。因為還有舊金山那邊學校的面試 ，得早點回去做準備。」

馬前一時腦子亂糟糟的，不知道說什麼好。麗麗的手機 裡「嘟」一聲響，她低頭看手機屏幕，原來是一封電子郵件。她慌忙地打開信箱，竟然是面試學校的錄取通知書。一激動，她大聲嚷道：「哇，我被錄取了。」

「那太好了，你不用回洛杉磯了。」馬前高興地說。

麗麗沒有回答馬前的話。高興之餘，她忽然想到了馬前的妻子，那個在她眼前就像影子一樣的女人。儘管她從來都沒有見過她，但她就是讓她驚慌失措。因此她思來想去，還是決定放棄這裡一年的臨時教職，回洛杉磯去。再說她已習慣了自己的生活軌道，不想為了一年的臨時教職，惹出不必要的麻煩。於是她對馬前說：「我明天走，我們只要曾經擁有，並不在乎朝朝夕夕的相處。你一定明白我的意思，這樣對我們大家都好。」

馬前低頭不語，自然是明白麗麗的意思。但他還是說：「麗麗，你都被錄取了，將來我們在這裡見面的機會肯定很多。」

麗麗卻覺得馬前理解錯了，解釋道：「我已決定放棄這份教職。你要明白，我們不能在一座城市生活。我們離得太近，肯定會出事，可我不想出事。」

「明白。」馬前說著抬起頭來，兩個人四目相對，眼裡瞬間都有了淚花。

「馬前，這樣多麼美好。我們就像波多馬克河上的天空，飄逸、自由，還有一種神聖的力量。這是多麼值得我們回味的事情啊，我想我會終身難忘的。」（八）