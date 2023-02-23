薛慧瑩／圖

「就是路口那家便利商店！」他眉飛色舞，難掩興奮之情，接著說：「今天下課，我看時間還早，走路回來可省張車票。走過那家便利商店，看見門口有招工廣告，我心血來潮，鼓起勇氣，走進去碰碰運氣。一位中年婦人拿了張表格要我填，看得懂的我就寫、看不懂的查字典，填完交給她。她看了看，抬頭對我打量了一下，點點頭說：明天下午三點來試工。」

「這麼快就找到事，真為你高興。不過是試工，能不能正式任用，還不知道！」老吳說。

第二天阿布回來，和老吳說了試工經過。

「那個中年婦人從巴基斯坦來，叫瑪雅，是老闆娘，性格挑剔、脾氣暴躁，不好相處。試工一整天，都在我耳邊嘮叨，有時還臉紅脖子粗，對我大吼大叫！沒想到打工出賣體力，還要受精神折磨。」

「你是試工，她嘮叨有付工資，看在美金的分上，能賺錢重要！」老吳說。

「她說話又急又快，我聽不懂，也麻煩。」

「人生氣時沒好話，聽不懂才好。聽懂受不了。不是嗎？」老吳說。

「也對！下午有一位白女來試工，瑪雅不停嘮叨，試了半小時，她就拎包走人。我試工通過，還可能是因聽不懂她的罵人話！」阿布釋懷。打工要英文好，沒想到英文不好，也有好處。便利商店的工作需要的英文不多，正式上班後瑪雅每天嘮叨，阿布英文進步快速。

阿布在老吳處住了段時間，兩人熟了，老吳經常噓寒問暖關心他，他也像對長輩一樣對待老吳。

「今天上班真難受！」有天下班他哭喪著臉。

「什麼事？誰惹你啦？」

「瑪雅說我來這麼久，香菸品牌都弄不清。賣一包菸，浪費很多時間，沒效率！」他接著說：「我們穆斯林不吸菸。香菸有淡菸、濃菸、薄荷涼菸許多種，還有各種品牌，我哪能都記得住？」

「這簡單！香菸櫃子在收銀台後方，你先隨便指一種，客人會要你向左、向右、向上、向下，你指頭跟著動。對了！抽出一包。」老吳說

第二天他回家，高興地對老吳說：「有效，你說的方法有效，找菸，省了很多時間。」

3

時光荏苒，轉眼一年將過。有一天阿布對老吳說：「成人學校這學期課業要結束了，這個周末，學校舉辦怕辣客（Potluck），每位同學帶一道菜來慶祝！我準備帶我跟我媽學做的伊朗 烤肉串去，也邀請你一起來。」

「好！我參加。我也來做一道台式炒米粉帶去！」老吳說。

「怕辣客」在學校地下室寬敞的學生餐飲區，歲末殘冬，寒風直吹，屋外冷颼颼的，一進門就感到屋裡的溫暖。門內一棵兩人高聖誕樹，樹上閃爍著各種顏色燈串，掛著五顏六色的裝飾品，下面擺滿了許多包紮好的禮物。屋內中央長桌上，放著老師、同學帶來的一盤盤各國美食 ，四周圍坐著中南美的、中東的、亞洲的，和阿布一樣，各國來學英文的新移民。這不只是慶祝畢業，也是提前過聖誕節 。溫暖的室內，膚色各異的各國學生，每個人臉上都笑容燦爛。老吳以前常參加公司的「怕辣客」，這次來的都是阿布的同學，又重溫以前年輕時的心境。阿布是第一次參加，心情更是興奮。

阿布一如既往，不慌不忙，對著每位同學、老師，手放胸口，欠身鞠躬，老師、同學也對他鞠躬。雙方鞠完躬，加上一個貼臉擁抱，各地文化互相交流，不一樣的綜合式見面禮。

上了幾個月的課，老師、同學都有了感情，「怕辣客」接近十點才結束。推開地下室大門走出，大家驚訝地看到屋外正下著紛飛大雪。路燈照耀下，牆上、街道上、樹枝上、到處堆滿厚厚的一層白雪，天地渾沌，已成一片銀色世界。

「哇！哇！下雪了，我生平第一次見到下雪。」阿布從伊朗來，那裡是乾旱炎熱的沙漠地區。第一次見到下大雪，像小孩子一樣，興奮地在雪地裡又蹦又跳，雙手高舉，想抓住夜空中漫天飄舞的大片雪花。

4

成人學校課業結束，英文大致能應付。瑪雅覺得阿布做事認真又穩妥，給他加了工時，加工時等於增加收入。阿布擺脫了不懂英文賺不到錢的困境，逐漸融入了美國社會。美國是現實的社會，職場競爭的殘酷，他還無法體會，他慢慢會知道「美國是中年人的戰場」。

世事多變，有希望，更有挑戰。那一天便利店生意特別忙，櫥櫃後兩個收銀台，阿布在外、瑪雅在內，前面都排著等待結帳的隊，忙得不可開交。「砰」的一聲，阿布嚇了一跳，扭頭一看，瑪雅的收銀機前甩下一條菸。

「買錯牌子了，退錢！」一位粗壯的老黑說。

「不能退，貨物出門，誰知道這菸哪來的？不能退。」瑪雅說。

「商場買東西不喜歡都能退，我買錯牌子，為什麼不退？」

「這是便利商店，不是商場。不退就是不退！」

「不退，我站在這裡，看妳生意做不做。」老黑在收銀台前。（二）