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華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

生財有道（一三）

紅山玉

他知道這是開店五年來的頭一回不務正業。臨鎖門前，他又轉回店裡拎了一打啤酒，準備回家和老婆、孩子們慶賀一下。意外之財，一個人一生又能有幾回呢？

自此，王娟就認定了自家這個雜貨店是一個福店，說不準什麼時候，還有可能再出一個百萬富翁呢！誰知道富翁沒有再出現，自己的丈夫李俊杰倒是快成了負能量老翁了。在他的眼裡，現在這個曾經出過百萬富翁的雜貨店就是一個雞肋，啃了有點味道，可是吃了沒肉，扔了又可惜。

在這全國一大部分人都在家「躺平」的年代，自己還要天天七點鐘就到店裡報到，晚上十一點才能關門回家。這哪裡像是人過的日子呢？連豬狗都不如，是，豬狗還都吃有晌睡有晌呢！惟獨我這個叫李俊杰的傢伙，沒有成為俊傑，倒是快成為劫道的了。

李俊杰只所以說自己像是劫道的，是他在鏡子裡看見了自己的那副模樣。臉頰兩側圍成一圈的絡腮鬍子，裡面平白竄出好幾十根白色的鬍鬚。腦門子上三條溝壑，在印堂上縱橫著，像是三條家鄉山澗裡乾涸的小溪一樣。再看看自己的頭頂，眼看著就禿光了，只有後腦勺還像黑森林一樣漆黑一片。而頭頂那錚亮的皮膚像是比探照燈還高上幾個亮度似的。

我活得這還像個啥嗎？再這樣守下去，店一定在，不在的可能就是我李俊杰了。疫情一時半晌也結束不了，我啥時候可以回去看衰老的爹娘？啥時候可以回故鄉兄弟姊妹們聚上一場？

他扳起指頭，回憶上一次回故鄉的時間。那還是那次店裡中彩票大獎之後，李俊杰終於捨得雇人看了兩周的雜貨店，自己回去看了一下爹娘。（一三）

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