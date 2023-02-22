托尼所了解的任性（二二）

平時家裡大門緊鎖，春節才回家住上幾天。去年因為妻子春節期間產子，全家人沒有回鄉過年。現如今，他家孩子已滿一周歲，以為家鄉人不理會童關的事了。不曾想，他們昨晚才回家，今天一大早便有人敲門送童關……從早晨到下午，一共來了九個送童關的殘疾人！

家中各人一合計，再不主動去「領導」家中坐一坐，明天，大年初一，估計還會有人來。今天已經花出去一千多塊錢啦──其實來者也無惡意，相反還說些吉利話，給予孩子祝福。但這大過年的，瞎子啞巴、缺胳膊少腿的，一個接一個往家裡跑，哪個扛得住？

爺爺年飯顧不上吃，讓兒子開車送去大領導家裡，說要正式替一歲大的孫子請童關，麻煩過了正月初三再送來。領導說：恭喜你得了個大胖孫子，必須要恭喜的──除了慣例的八百元，還要外加一條芙蓉王香菸。孩子出世前就預定好童關的人家，並不需要這條香菸。爺爺不敢聲張，乖乖跑去買了。

第四天，預定好的童關使者，一個只剩下一隻好眼球的老頭子，上門送上正式的童關帖──帖子跟之前那九個人送的一模一樣，手寫的，但像複印出來的一樣，只是外面多了個紅色的大信封。

家人替他付了摩托車費，請他喝茶、吃點心。因為過年，除了那個八百元的紅包，再給個小的、兩包大中華。他心滿意足之餘交代，二胎時，做事務必要有計畫，尊重鄉例，別再拖到孩子出世以後再折騰。

托尼剛從車裡鑽出，女兒小獸一樣衝過來，撲進他的懷中。兒子還小，有點認生，怯怯地過來抱大腿。老婆面帶微笑站在一旁，眼眶含淚，克制著情緒。（二二）