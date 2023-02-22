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華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

波多馬克河上的天空（七）

顧艷

一會兒，麗麗把咖啡煮好了，熱騰騰的黑咖啡雖然有些苦，但苦中帶酸、酸中帶甘，彷彿是一種粗獷而深邃的耐人尋味的人生。此時，音響裡也流淌出蕭邦的〈雨滴前奏曲〉。

馬前說：「這是蕭邦二十四首前奏曲中最著名的一首，是蕭邦寫給喬治桑的。據說喬治桑給蕭邦買藥，半路上下起雨來了，蕭邦在家坐立不安，就寫下這首曲子來表達自己的思念之情。」

「你應該上音樂學院，而不是計算機專業。」麗麗笑著說。

「如果這樣，那我只能淪落街頭賣藝了。」

「你說的喬治桑，我也滿喜歡。蕭邦因為有她，才有了十年最好的黃金創作期。」

「這是蕭邦一生中最幸福的時期。其實，我也很想有我們一起的幸福時期，只是我們需要共同創造，你說呢？」

「馬前，我不知道你在說什麼，我們還是任其自然吧！」

他們像往常一樣坐在沙發上，目光遠眺著窗外。波多馬克河上的天空，飄浮著大朵大朵低層的白雲，彷彿就在窗外似的。麗麗靜靜地看著它們飄逸、自由，靜穆中慢慢地浮動，卻有著神聖的力量。她忽然感悟到人不就是需要這樣的一種力量嗎？

「麗麗，你看那雲朵像綿羊，又像空中飄遊的小船。誰也不知道它們飄向哪裡，就像我們。」

「嗯。」麗麗一邊回答著馬前的話，一邊看手機裡的郵箱。

近日裡，她時刻關注著面試學校的來信。每次看到手機裡郵箱的小紅點，她就心驚肉跳，生怕收到面試拒信。此時，她放下手機，喝了一口咖啡，而馬前正如癡如醉地進入蕭邦和喬治桑的戀愛樂曲中，夢想著自己的未來道：「麗麗，蕭邦和喬治桑沒有孩子。我們以後可以住到山崗上，要一群孩子。那時你是我最賢慧的妻子、孩子們最慈祥的母親，對吧？」（七）

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