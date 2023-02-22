薛慧瑩／圖

1

老吳退休 後，一個人在大華府洛克維爾市住。三室兩廳的房子，客廳隔出一間，變四臥室，自己住一間，三間出租。老吳是苦過來的人，吃穿不講究，退休有社安基金，生活綽綽有餘。房間出租是為增加點人氣，免得一個人孤單。這些年，房客人來人往不在少數，其中印象最深刻的是相處了兩年的阿布。

阿布，二十多歲的年輕人，中等個子，削瘦的身材、烏黑的頭髮、象牙色的皮膚。那天傍晚他入住時，藍襯衣、黑長褲，穿得整齊，臉上掛著笑容。一進門，他左手放腹部、右手置胸前，畢恭畢敬地向老吳彎腰鞠躬，嘴裡「傻愣（Salam，波斯語「你好」）！傻愣！」，連說了幾句。日本人鞠躬腰彎九十度，他是欠身十五度，度數沒日本人多，臉上的表情更謙恭、更有敬意。

「請問怎麼稱呼你？」他在網路訂的房，老吳問。

「我的名字是阿布杜拉，你可以叫我阿布。」

「你從伊朗 來？」老吳看了看他的證件問。

「是，我從伊朗來，我是伊朗人。」

另一位房客火雞，正好開門要出去上夜班。

「火雞！來認識一下從伊朗來的新房客。」老吳招呼他。

火雞是塔吉克斯坦來的留學生，在老吳處住了一年多，一個勤勞本分的年輕人。學校畢業後，白天打工，晚上繼續進修。老吳認識火雞後，才知道中亞有個塔吉克斯坦國。中亞有五個斯坦國，塔吉克斯坦是最小的，跟中國交界。

「傻愣！」阿布先向火雞鞠躬行禮，兩人接著就嘰哩呱啦地說了起來。阿布剛來，英文不好。火雞上班時間還早，一面和他聊天，一面幫他填入住資料。

「你們說的哪一種語言？」他們填資料，老吳好奇地問。

「波斯語！我們塔吉克人是從伊朗遷徙來的，和伊朗一樣都說波斯語。」

「噢！波斯語，世界上最古老的語言。沒想到塔吉克和伊朗有這種關係。」老吳說。

「中亞五國的烏茲別克、哈薩克 ，土庫曼，和我們塔吉克都是古波斯語系，都說波斯語。」火雞接著說。

「好像還有一個叫吉爾吉斯的小國？」老吳不確定。

「對！吉爾吉斯斯坦在北邊，和我們不一樣。他們是蒙古人後裔，東方人面孔，不說波斯語。我們是中東人面孔，臉上鬍鬚密又硬，長得又快，刮不勝刮，所以大都留絡腮鬍子，看臉相就能分辨。」

老吳想起報紙上的新聞照片，伊朗人、阿富汗人、哈薩克人，臉上都留著濃密的大把鬍子。

「你們有緣，能在這裡認識。」

「這是阿拉的旨意！」火雞是穆斯林，不說佛教的緣分。

年輕人交朋友容易，兩人才見面就說得熱絡。

說著、說著，另一位房客亞當下班，推門回來。

「亞當！給你介紹一下，這位是新來的房客阿布。」

阿布站起身，又擺出那姿態，右手放胸口，欠身鞠躬。亞當覺得好玩，有樣學樣，雙方相對一鞠躬。「傻愣！傻愣！」阿布連說了幾遍，亞當沒聽懂。

「How are you！」亞當用英語回答，換成阿布臉上一片茫然。

兩人雞同鴨講，像演戲一樣，老吳憋著嘴扭過頭，忍住沒笑。沒想到的是，兩人見面的生疏一下子拋得好遠。

這以後，同一個屋簷下常見面，阿布不管見到誰，一定是如此這般，行禮如儀。

「我看你和他說話，你懂他說的？」有一天亞當問。

「不懂！」老吳回。

「不懂！那你們說些什麼？」亞當疑惑地問。

「問候話！他說『傻愣』，我說『你好』。」

「你說華語？」亞當臉上帶著問號。

「他說伊朗話、我說華語，我不懂，他也不懂。都聽不懂，互不吃虧。」

亞當聽了大笑。

阿布舉止謙卑恭敬，老吳很有好感。謙卑是一種美德，有一種無形的影響力量，隔沒多久，火雞、亞當，甚至老吳，也都像阿布那樣，見面手置胸前，欠身鞠躬，互相問候。

2

阿布是穆斯林，剛來時，每天窩在屋裡，不是禱告就是上網。有一天火雞當翻譯，老吳對他說：「附近有一個成人學校有英語課，每學期學費只有六十元，你可以去學英文。」

「太好了！我要快把英文學好。成人學校在哪裡？」阿布知道到了美國，一定要把英文學好，才能融入美國社會。

「離這裡不遠，我帶你去！」老吳當下開車載了他和火雞，一起去成人學校，還幫他報了名，接著註冊，開始上課。

學習要有動機，動機越強烈，越能激發人的學習潛力。打工賺錢，養活自己，是阿布急迫的需要，促使他努力學習。早上、下午各兩節課，才幾天他已能用簡單英語和老吳對談。

「我找到工作了！」一天下課回家，阿布興奮地對老吳說。

「什麼？你找到工作了？什麼工作？」老吳一直關心他的學習狀況，沒想到他才學幾天英文，就找到了工作。（一）