王幼嘉／圖

阿娟匆匆起身進了廚房，撇下客廳的阿玲，慌忙掀了壺蓋，手還是抖的。

「喝茶吧。」

最後阿玲那杯茶也沒喝，匆匆地走了。

阿娟起床後，習慣性地開啟了手機 ，看見群裡分享生活大小事的群組，想起一般的點點滴滴，思前想後仍然發了幾封消息──群裡有幾個女人至今仍是孑然一身，嫁不出去也好，她是羨慕的──多輕鬆自在啊，「你們真有福報。」她下了結論，接著幾小時，她隱密地注意著手機中的消息──他人的安慰無論是否真情實意，仍是她需要的，她想。如同阿慶日復一日撿回的木枝，高高地堆在後門一角。有了瓦斯爐後，那口灶便沒再使用過了，他卻仍像被鬼魅纏住似的，著了魔般地蒐集，不需要和需要，他們都有些分不清了。

「多念佛號，心無慾無求，才能快樂……」群裡有人回應。

「最近有去廟裡坐坐啦。」她慢吞吞地回覆。

她也修佛，畢竟生活太苦了──苦得她必須精打細算，沒人能佔她家的便宜，為了雞毛蒜皮般的小事──幾塊錢或者是幾瓣蒜和附近親戚吵過幾次後，如今大家都曉得，阿慶的老婆不是好惹的。初次聽見「小辣椒」這稱號時她笑了，莫名有種荒謬感，但至少沒人上門借錢了，「攏是親戚，計較嘎這型。」她充耳不聞，堅信自己算帳斤斤計較是對的。

「最近有去打坐靜心。」

「內心無慾才能真正靜心的。」手機跳出訊息，阿娟看了一眼，是阿玲傳的。

「我本來就沒有貪慾！我爭的難道不是合理合法的權益麼？」

正午的太陽像顆火球，手機螢幕會反光，看不清楚。阿娟抬了抬架在鼻樑上的老花眼鏡，刺眼的光就這麼聚焦於一點上，太熱了，她想。莫名想起小時住鐵皮屋的日子，每當夏日總像是一廂蒸籠──阿玲這麼好命的女人，他人的辛苦她又怎麼會懂？

她緩慢地努力在狹小的螢幕上，打出一串又一串的文字，急於講些什麼，又想著如何講贏阿玲──這是面子問題，那群裡都是家族的人呢，劈里啪啦，鍵盤敲擊聲從靠近廚房的一扇門流洩而出，她這才想起，小兒子阿申正在房間裡辦公──阿申解釋過，最近公司讓他們在家中辦公就行，就不必出門了。也難怪，阿娟那時只心不在焉地點點頭，現在想來頓覺得煩躁──這不是又得多繳一筆電費嗎？一滴汗從她的鼻尖滑落。

「十幾年前公公還在時，電費就一直是我在負責。公公離世，才又去多申請一顆電表……」越講越上頭，阿娟忍不住了，墳頭上的草生了十幾年，長得都比人高了，火就燒吧，攔也攔不住的。

模糊之間，阿娟恍恍惚惚的，外頭的蟲鳴聽著也快聽不見了，倒是以往的日子無比清晰地浮現。她想起剛嫁進來時，手忙腳亂整不出一個家的樣子，明明家計吃緊，二姑婆卻向婆婆借了二十多萬，到了今天也沒還出一塊半。那一陣子的省吃儉用，卻有親戚不定時地上門喝茶，踏出家門時，灶火也就分給了別人家，阿慶只管喝酒。爭這一個字，天經地義的，有什麼錯呢？這一方田地是阿慶的、是阿坤和阿申的，阿玲生活過得比他們好了，讓一讓又有何不可？

阿娟驀然想起先前的夢境，一片草原、一把火，人臉是那麼清晰──冥冥之中，她曉得了自己手上為何高舉火把：這是她該背負的宿命。草卻無論如何也燒不盡的，風一吹，底下的根又會長了──臉的輪廓也除不去的。

爐上的水恰好燒開了，她放下手機，喀啦，阿申的房門開了。三十幾要奔四的人了，默默走進廚房，背似乎是駝的。

「媽，你跟嬸嬸談得怎麼樣了？」

阿娟沒說話，只是一勁疲憊地抹臉，彎下腰準備關上瓦斯開關，背駝得深深。

眼前一片黑暗，她瞇起眼，聽見背後傳來窸窣的聲響，接著是一句問話：「……有水嗎？」

「有。」

阿娟起身──小心地扶著腰，畢竟生著一根刺的，挺也挺不直了。緩緩拿了桌上裝了冷水的壺，如同拿著火把般。手中的水壺高高舉起，臉上的神情隱在照不到光的昏暗裡，有幾分肅穆，幾分傳遞聖火般的凜然。阿申不發一語，伸出的手捧著杯子擺在胸前，水流呈現優美的拋物線，杯子漸漸被注滿了，兩人都安靜地觀看這過程。杯子滿了，阿娟手上的壺也空了，她竟如釋重負地微微挺起了背脊──阿申小心翼翼地捧著水杯轉身，或許是多了些重量該捧著。看著兒子的背影，她驀然從心底升起一股感慨：阿申的背似是馱得比她還深。（下）