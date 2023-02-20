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華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

生財有道（一一）

紅山玉

他撿起來地上的一塊小石頭，朝樹枝上拋去，蟬聲卻越來越大了。那塊小石頭在樹枝間翻騰了一陣子，竟然就在他抬頭看樹上的時候，掉到自己的前額上，疼得他「哎喲」大叫了一聲。

他感覺腦門子濕漉漉的。奶奶的，難道砸出血了不成？他捂著腦門，趕緊返回店裡。在鏡子裡，他看見自己的臉上都是汗水，額頭上一個部位有一點點紅色。還好，沒見紅就好。

他拿出收音機，聽起了本地新聞。聽了半天，也沒有什麼新鮮事情，除了天氣，還是天氣。他索性換了個音樂台。席琳‧狄翁的〈我心永恆〉從那台小小的收音機裡飄了出來：「Every night in my dreams, I see you, I feel you……」歌聲還沒唱完，李俊杰張嘴唱了起來：「每天晚上在我的夢裡，我都看不見你，我的故鄉，我的小村莊……」他唱的是一樣的調，歌詞卻換成了自己編的歌詞。移民到這裡好幾年了，故鄉成了什麼樣子，自己都不知道。

好消息是第三天一大早就得知的。李俊杰剛從自己的那台福特車裡鑽出來，準備打開後備箱，拿出在超市採購的特價可口可樂。旁邊突然衝過來一個人，手裡舉著一張Super 7的彩票，嘴裡喊著：「快，快幫我查詢一下，這是不是中了頭獎的彩票！」

一聽此人這樣急切，李俊杰顧不得關上翹著尾巴的車後備箱，趕緊進店，打開收銀機掃描那張彩票。

「天呢！本周頭等獎八百九十九萬加元的彩票，竟然就誕生在自己的這個雜貨店裡！」李俊杰搶前一步，一把抱住了這個平日其實不怎麼來光顧自家雜貨店的客戶，激動得不知道說啥好。那個客人也像傻子一樣呆若木雞。（一一）

可口可樂 移民

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