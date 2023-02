他撿起來地上的一塊小石頭,朝樹枝上拋去,蟬聲卻越來越大了。那塊小石頭在樹枝間翻騰了一陣子,竟然就在他抬頭看樹上的時候,掉到自己的前額上,疼得他「哎喲」大叫了一聲。

他感覺腦門子濕漉漉的。奶奶的,難道砸出血了不成?他捂著腦門,趕緊返回店裡。在鏡子裡,他看見自己的臉上都是汗水,額頭上一個部位有一點點紅色。還好,沒見紅就好。

他拿出收音機,聽起了本地新聞。聽了半天,也沒有什麼新鮮事情,除了天氣,還是天氣。他索性換了個音樂台。席琳‧狄翁的〈我心永恆〉從那台小小的收音機裡飄了出來:「Every night in my dreams, I see you, I feel you……」歌聲還沒唱完,李俊杰張嘴唱了起來:「每天晚上在我的夢裡,我都看不見你,我的故鄉,我的小村莊……」他唱的是一樣的調,歌詞卻換成了自己編的歌詞。移民 到這裡好幾年了,故鄉成了什麼樣子,自己都不知道。

●

好消息是第三天一大早就得知的。李俊杰剛從自己的那台福特車裡鑽出來,準備打開後備箱,拿出在超市採購的特價可口可樂 。旁邊突然衝過來一個人,手裡舉著一張Super 7的彩票,嘴裡喊著:「快,快幫我查詢一下,這是不是中了頭獎的彩票!」

一聽此人這樣急切,李俊杰顧不得關上翹著尾巴的車後備箱,趕緊進店,打開收銀機掃描那張彩票。

「天呢!本周頭等獎八百九十九萬加元的彩票,竟然就誕生在自己的這個雜貨店裡!」李俊杰搶前一步,一把抱住了這個平日其實不怎麼來光顧自家雜貨店的客戶,激動得不知道說啥好。那個客人也像傻子一樣呆若木雞。(一一)