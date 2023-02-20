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華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

波多馬克河上的天空（五）

顧艷

疫情時代，有戴口罩的，也有不戴口罩的。麗麗發現老師們都沒戴口罩，她就把戴在臉上的口罩摘下來，放到上衣口袋裡。的確，讓老師和學生們看到她的臉和面部表情是重要的。在面試中，一個最重要的環節就是給學生們上課。儘管麗麗準備得很充分，但她還是有些緊張，畢竟課堂裡坐著考官，能否錄取，就看她自己的表現，以及考官們給她的評分了。

麗麗還沒有正兒八經地給學生上過課，但她心中的目標，是讓自己的課盡量與學生們互動，達到一種互教互學的氛圍。這天她畫了淡妝，穿了一套黑色西裝裙，把頭髮高高盤在頭頂，看上去乾淨利索。她覺得好狀態與穿合適得體的衣服有關，起碼自己心態好，才能教得好。因此上課鈴聲一響，她就充滿自信地走進了教室。

面試結束後，麗麗沒想到會被馬前接去兜風。

馬前問：「還順利吧？」

麗麗答：「鬼知道好不好呢！」

馬前說：「面試完了，可以放鬆一下，我們去吃韓國餐怎麼樣？」

「好，韓國餐的鐵板牛肉不錯。」

「看你饞的，今晚就讓你吃個飽。」

韓國店裡生意興隆，坐滿了人。麗麗拿完排隊號，與馬前坐在門口的長椅上等。因為一直在聊天，也不覺得等的時間長。進到店裡被安排在燈光幽暗的牆角邊，坐在兩人餐桌前，麗麗點了一盤鐵板牛肉、一只豆腐煲；馬前點了蘿蔔燉豬排，還要了一瓶啤酒。兩個人繼續邊吃邊聊，從音樂、戲劇聊到了文學，又從文學聊到了哲學。思想上的溝通和收穫，讓他們身心愉快。畢竟是初戀舊情人，幾天下來，他們已配合默契、交談自如。（五）

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