今天從雜貨店裡結完帳，他發現這一天才賣了一百加元，其中有一半還都是彩票的錢。彩票提成才那麼點比例，這就意味著他今天在店裡站了十六個小時，還不如出去打一天工賺得多呢！他準備今天就和妻子來一個了斷。當然不是說各自了斷性命，而是要了斷這個纏繞了自己十年的雜貨店。

想到彩票，李俊杰想起了自己開店第五年那個夏天。那天，蟬像是一群喝醉了的醉漢一樣，在門前的那棵楓樹上不停地聒噪，好像牠們遇到了天大的好事一樣，數不清的蟬在樹上，不停地以最高分貝的嗓音嚎叫著。店裡沒有客人來，李俊杰想著趁機迷糊一會兒。他剛剛趴在收銀機旁邊，門就「匡噹」一聲被推開了。一個很久都不曾見過的客戶進來就喊叫起來：「給我來張Super 7！」

奶奶的，好半天不來一個客戶，來了一個，還是就買一張彩票的主兒。李俊杰心裡嘀咕著，手裡打開彩票機，給那客人打出了一張Super 7彩票。客人走後，李俊杰反倒不覺得睏倦了，索性出了門，站在那棵楓樹下，從密密麻麻的楓葉中尋找著蟬們的蹤影。可是眼睛都看酸了，他也沒發現一隻蟬，但是蟬的聒噪就在頭頂上方。而且在他聽來，蟬們好像知道他就在樹的下面，特意示威一般叫得更響亮了。

李俊杰心裡罵了一句：奶奶的，你們也就是生在了這個地方，要是在我老家，早就被油炸或者油煎了。他腦子裡一下子浮現出小時候大人、孩子們夏天滿山坡地去抓知了的場景，那叫一個香啊！他舔了舔嘴唇，好像吃到了幼年的美味一樣。

聽了半天蟬的嚎叫，李俊杰的耳朵像是要爆炸了一樣。（一○）