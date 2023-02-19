王幼嘉／圖

阿娟吃力地抱著一桶衣服，往廚房走去。屋外一陣轟隆吵雜，大概是有卡車經過──家就在山路一側，這點吵鬧是常有的。她用龐大的籃子推開老舊的木門，腦海一邊浮現一切瑣碎的待辦事項：收進房間的衣服該摺了，不然阿慶回來，又要大發脾氣了──啊，灶上的水壺好像空了，等等又該燒水了，阿慶從工地回來要喝茶的。

她托著沉重的洗衣籃底部，使勁將其抬起。向下宣洩總是很快的，原先空蕩的洗衣機內部一下子就填滿了。啊，她隨手拭去鼻尖的油汗，很快地盛了滿壺的水。她心不在焉地扭開瓦斯爐的開關，扭一次是不夠的，要多扭幾次，火才會砰的一聲點燃。「喀擦喀擦」，火卻一直沒出現。怎麼回事，她不死心地多轉了幾次，「喀擦喀擦」，心底的火苗比灶上的火燃得還早。想起手機 上阿玲想賣掉祖產的訊息，「喀擦喀擦」，「轟──」。

火點不燃，心中零星的幾點火星 卻迅速地竄成高高的火苗。阿娟不耐地抬手拭去額前的汗，不得不承認，她唯一能做的只剩下叫瓶瓦斯來。火要燃也需要燃料，夏日暑氣逼人，她只覺得全身都快要燒起來了。

打過電話，瓦斯下午才來──阿娟躲回房間，冷氣開著，昏昏沉沉的，睡一覺好了。但她卻做了一個夢，夢裡的她站在一望無際的草原中央，天空呈現火燒般紅色──火燒雲吧，颱風要來了嗎？但她卻不動，奇異 的是，也沒有風，四周的草長得要比她還高，卻一絲晃動也沒有。她幾乎要開始恐懼，偏偏雙腳違背了她的意志，好熱啊，她木木地想道。才又發覺原來自己正高舉著火把，而四周的野草早就詭異地燒起，沒有風，好熱啊。火勢迅速蔓延，她驚慌地想跑，卻仍然動不了。四周開始傳來似有若無的聲音，她仔細聽，是草的哀號與尖叫。下意識地低頭一望，看見草根長著一張張扭曲的人臉，她駭然地張口，但沒有聲音，「呲啪──」，火映著天空一片艷紅，人的低泣聽起來像助長火勢的風。遠處傳來風鈴清脆的鈴響，綿延似地一聲帶過一聲。

阿娟被大門鈴聲驚醒，背後一片濕涼。那是什麼夢──一邊思索，一邊起身，瓦斯來了，舊的空瓶被帶走。她心不在焉地開始做晚飯，一方蒸籠般的斗室又開始運作，菜葉挑挑揀揀。她又想起下午那詭異的夢境，幹麼啊，那不就是一個夢嗎？她失笑決定不再多想，手腳俐落地開了大火快炒，「唰啦──」，阿玲在群組中說的話又浮上腦海：

「如果你們不打算重建，那我們就賣掉了──」

土地他們兄弟是各擁有一人一半的。阿玲嚷著栽培兒子，想在他們那一邊的地上蓋一間私人球場──真是誇張，沒聽過小孩這麼養的。為了這一件事，她來找過阿慶談好幾次了。就談吧，她在一旁聽著幾次，阿慶終究是應下了。她想著，微妙的情緒在心底凝固了。

十年前阿坤──阿娟的大兒子要娶媳婦時，也討論過一次，阿玲五歲大的女兒還笑著說，要當哥哥的花童呢。那時討論著要將現在的水泥平房重建，順帶再蓋一個二樓。二樓呢，阿娟想著，衣服就不用曬在廚房了。

「阿毋擱那疊柴我還沒燒完，再等等我幾天吧。」阿慶說。

時隔多日，那疊必須丟棄的木材一點也沒有減少。她每天看著阿慶上山，又帶回了一堆柴，她日復一日地蹲在灶前，望著裊裊炊煙，臉上燻滿了炭的黑。突然明白這是她的宿命，如同這疊用來升火的柴薪。

火竄得更大了，阿娟將兩三碟菜端上餐桌，關了火。耳邊阿玲的話卻還沒熄：「我們時間沒有這麼多，小孩子的成長黃金時期不能等啊……」

那她的阿坤呢？十年前就說要蓋的房子到了今天，依舊沒消沒息的……菜終究是上桌了，她輕呼一口氣，像是這麼就能一把燒完心中放了十年的柴。阿坤仍然住在外頭，中永和那一帶吧，聽說離公司近。和女友住的那間公寓，他們已經付了十年的房租。小兒子阿申至今還住在家裡──他是最乖的孩子，從小不曾對阿娟說的話有任何反駁，比阿坤每個月都多給了一萬補貼家用，也沒有一絲怨言。阿玲說的話言猶在耳，曬起衣服時她瞥了一眼外頭，是錯覺嗎？柴堆得更高了。

今天阿慶依樣準時回來。悶悶地吃完一頓飯，阿慶拖著腳步去沖澡，而她又鑽回狹小的廚房內，默默地把碗洗了。這個不大的家中，總覺得只要有阿慶在就不自在，真正屬於她的領域也只剩下阿慶不會去的廚房──冰箱在廚房外頭，他從冰箱中拿出涼茶時，是離廚房最近的距離。（上）