兩個人坐在床頭，她挨著少凡的肩頭很踏實。他的手像熊掌給她當玩具，翻過來、捏過去，這時候都是好的。可是心裡哪個地方，卻又像懸梯在空中懸著。

這一天，她對少凡說：我們什麼時候結婚吧？那時兩個人剛剛做完愛，靠在枕頭上聊天。

少凡就說：嗯，急什麼。又頓了一下道：不談這個吧。

汪彤聽了心裡一沉。以前都是他問，她沒反應。如今她可是太陽從西邊出來了，主動提問，他卻是東邊的太陽冉冉升起，管什麼西邊的事情。If you don't know me by now. You will never, never, never know me.「紅」合唱團的歌是這樣唱的吧！如果你現在還不了解我，那麼你這輩子永遠也不會了解我。少凡上班走了，汪彤把行李箱從儲藏室裡拽出來。她要上路了。

此一番西行，我將不回頭。是否這次我已真的離開你，是否淚水已乾不再流。〈是否〉歌詞縈繞，汪彤一路疾駛，她受夠了這種顛沛流離的生活。她想安頓下來，而他卻不給她一顆安頓的心。

到洛麗後，剛近傍晚，少凡的電話就打過來了。怎麼走了？行李箱也拿走了。少凡問，語氣裡很詫異。以前都是貓搬家，貓自己遛達，東西不動。

我問過你的，汪彤說，你怎麼回答的？少凡不吱聲，電話像洩了氣的皮球癟了下去。

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又是秋天，樹葉都變紅了，金紅、深黃的葉子穿插在綠色之間。一場雨後，落葉飄零，片片點點，蕭瑟秋風今又是。路兩旁高大青翠的松柏投下斜長的影子，車輛在高速公路上呼嘯而過。

只有天空還是那樣藍，高遠遼闊。卡羅來納的天空，這見證過無數悲喜交集的蒼穹，寂然無聲。（全文完）