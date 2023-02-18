我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

又是秋天（全文完）

凌珊

兩個人坐在床頭，她挨著少凡的肩頭很踏實。他的手像熊掌給她當玩具，翻過來、捏過去，這時候都是好的。可是心裡哪個地方，卻又像懸梯在空中懸著。

這一天，她對少凡說：我們什麼時候結婚吧？那時兩個人剛剛做完愛，靠在枕頭上聊天。

少凡就說：嗯，急什麼。又頓了一下道：不談這個吧。

汪彤聽了心裡一沉。以前都是他問，她沒反應。如今她可是太陽從西邊出來了，主動提問，他卻是東邊的太陽冉冉升起，管什麼西邊的事情。If you don't know me by now. You will never, never, never know me.「紅」合唱團的歌是這樣唱的吧！如果你現在還不了解我，那麼你這輩子永遠也不會了解我。少凡上班走了，汪彤把行李箱從儲藏室裡拽出來。她要上路了。

此一番西行，我將不回頭。是否這次我已真的離開你，是否淚水已乾不再流。〈是否〉歌詞縈繞，汪彤一路疾駛，她受夠了這種顛沛流離的生活。她想安頓下來，而他卻不給她一顆安頓的心。

到洛麗後，剛近傍晚，少凡的電話就打過來了。怎麼走了？行李箱也拿走了。少凡問，語氣裡很詫異。以前都是貓搬家，貓自己遛達，東西不動。

我問過你的，汪彤說，你怎麼回答的？少凡不吱聲，電話像洩了氣的皮球癟了下去。

又是秋天，樹葉都變紅了，金紅、深黃的葉子穿插在綠色之間。一場雨後，落葉飄零，片片點點，蕭瑟秋風今又是。路兩旁高大青翠的松柏投下斜長的影子，車輛在高速公路上呼嘯而過。

只有天空還是那樣藍，高遠遼闊。卡羅來納的天空，這見證過無數悲喜交集的蒼穹，寂然無聲。（全文完）

上一則

八家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

下一則

我的愛好

延伸閱讀

卡羅來納亞美商會 新董事會宣誓就職

卡羅來納亞美商會 新董事會宣誓就職
所有的大海都是相通的（二○）

所有的大海都是相通的（二○）
松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂

松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂
看下雪

看下雪

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷