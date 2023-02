兩個人坐在床頭,她挨著少凡的肩頭很踏實。他的手像熊掌給她當玩具,翻過來、捏過去,這時候都是好的。可是心裡哪個地方,卻又像懸梯在空中懸著。

這一天,她對少凡說:我們什麼時候結婚吧?那時兩個人剛剛做完愛,靠在枕頭上聊天。

少凡就說:嗯,急什麼。又頓了一下道:不談這個吧。

汪彤聽了心裡一沉。以前都是他問,她沒反應。如今她可是太陽從西邊出來了,主動提問,他卻是東邊的太陽冉冉升起,管什麼西邊的事情。If you don't know me by now. You will never, never, never know me.「紅」合唱團的歌是這樣唱的吧!如果你現在還不了解我,那麼你這輩子永遠也不會了解我。少凡上班走了,汪彤把行李箱從儲藏室裡拽出來。她要上路了。

此一番西行,我將不回頭。是否這次我已真的離開你,是否淚水已乾不再流。〈是否〉歌詞縈繞,汪彤一路疾駛,她受夠了這種顛沛流離的生活。她想安頓下來,而他卻不給她一顆安頓的心。

到洛麗後,剛近傍晚,少凡的電話就打過來了。怎麼走了?行李箱也拿走了。少凡問,語氣裡很詫異。以前都是貓搬家,貓自己遛達,東西不動。

我問過你的,汪彤說,你怎麼回答的?少凡不吱聲,電話像洩了氣的皮球癟了下去。

●

又是秋天,樹葉都變紅了,金紅、深黃的葉子穿插在綠色之間。一場雨後,落葉飄零,片片點點,蕭瑟秋風今又是。路兩旁高大青翠的松柏投下斜長的影子,車輛在高速公路上呼嘯而過。

只有天空還是那樣藍,高遠遼闊。卡羅來納的天空,這見證過無數悲喜交集的蒼穹,寂然無聲。(全文完)