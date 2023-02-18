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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

波多馬克河上的天空（三）

顧艷
趙梅英／圖
趙梅英／圖

有些找不到助理教職，只能打零工，而臨時教職通常只有一年。運氣好的能簽到三年或更長，但這也和中國俗語「打一槍換個地方」沒啥兩樣。麗麗有些唉聲嘆氣，她知道如果找不到教職，用完了一年的OPT就沒有簽證了。她對馬前說：「你們理科博士，沒有我們文科博士找工作難，你們有很多種選擇，我們沒有。」

「你那麼優秀，肯定會找到教職，不用擔心，船到橋頭自然直。」

「希望如此。」

兩個人站在窗前，望著遠處的波多馬克河，有一搭沒一搭地聊著天。馬前沒話找話：「在美國內戰期間，這條河就是北方各州和南方各州的分界線。如今卻是旅遊的黃金地段，遊船來來往往。你看，那邊一艘消防船正在做噴水表演。」麗麗隨即打開立體式窗戶，探出頭去張望。

十一層畢竟不低，馬前生怕她出意外，攬腰抱住了她：「太高了，你沒有恐高症？」

「沒有。從這裡望出去，你看那是國會山、那是白宮、那是傑佛遜紀念堂，還有綠草坪都清晰可見呢！」麗麗邊說，邊轉過身，與馬前四目相對，含情脈脈，接吻是那麼順理成章。兩天來彼此心裡燃燒的火焰，有了第一次肉體的碰撞和接觸。

不知過了多久，馬前彷彿從夢中醒來：「很多人像你這樣，羨慕我找到華盛頓特區大公司的工作，可我覺得這不過是每個留美學生的必經之路。就像你畢業後首先找工作，找到工作後申請綠卡、買車、買房。沿著這條清晰的路線走下去，就必須每天拚命工作。譬如我編程式，有時不分白天、黑夜，被電腦上的綠色數字和代碼晃得頭暈目眩。我們從前的美國夢，到了現實面前，就是一條一輩子要奮鬥的路，道理很簡單，不進則退。因此我們對自己的殘忍，是別人看不見的殘忍。」

半晌，馬前想了想，繼續說：「我一點也不想過這種既拚命又寂寞的生活，可是我沒有退路。在國內時，我依靠父母和親戚、朋友，心裡踏實多了。雖然那時也有痛苦，但是那種少年不知愁滋味的叛逆痛苦，與現在的獨立成長痛苦，不可同日而語。」馬前說著，眼裡盈滿了淚水。

也許是同病相憐，麗麗一想到留美讀博以來的種種遭遇，不免心裡一酸，也掉下了眼淚；但她還是倔強地認為「苦難使生命充盈飽滿，就像一棵蓬勃舒展的樹，可以開花結果，並且自由生長」。

馬前猛然抬起頭來，發現麗麗的眼睛裡閃著奇異的光。他幾乎是屏住呼吸地想說些什麼，但又不知道說什麼，就把目光游離到了窗外。此時，波多馬克河上的天空，停留著細碎的雲朵，像紗巾上的白玉蘭花，看上去伸手可觸，卻又離你很遠，怎麼也無法接近。馬前忽然想到了一個話題：「這兩天我滔滔不絕地與你說了那麼多，現在該輪到你說了，你現在還是一個人嗎？」

「是的，我一個人。我還沒有從我丈夫去世的陰影裡走出來。我很難忘卻即將拿到博士學位的丈夫的生命，竟然輸給了一隻小狗。小狗的主人是一個波蘭裔移民，我趕到丈夫出事的奧維爾小鎮時，老太太眼睛紅腫，已經哭過好多回了。她說她那天忘了關後院的門，一眨眼，小狗就竄到了街上。當她追出來時，看到兩車相撞，慘不忍睹，就當場暈倒了……」

麗麗邊說，邊坐到沙發上喝了一口咖啡。馬前又按響了家裡的音響，一曲蕭邦的〈降E大調小夜曲〉流淌了出來。這是1835年，蕭邦在德勒斯登（Dresden）遇見瑪麗婭，後來他將這首曲子送給了她，並開口向她求婚。只是最終瑪麗婭還是離開了蕭邦，使他的戀情終成泡影。這美好中伴著憂傷的曲調，在房間裡輕輕迴盪，有一種特別的氛圍包裹著他們。麗麗乾咳了兩下，繼續說：「我丈夫姓王，我叫他王後來，意思就是我在他之前，談過兩次戀愛都沒有成功，他是後來者居上。」

「我包括在你的兩次戀愛之中嗎？」

「那當然，你是我的初戀，卻不知道我是你的第幾任戀愛？」

馬前沉默不語了。在麗麗之前，他在高中時期與班裡一名女同學的初戀，是被他母親說成早戀拆散的。這件事他一直沒與麗麗提起，從前沒提，如今就更不想提了。好在麗麗從不窮追不捨，每次他不回答，她也不追問，這就是他最喜歡她的地方。

「王後來在奧維爾小鎮，被推進火化爐的那一瞬間，身邊只有我一個親人。他是單親家庭的孩子，母親含辛茹苦把他養大，聽到這個噩耗，心臟病發作住進了醫院。我讓推屍體的員工停一下，他們立即就從推屍車旁閃開了。這時我發現王後來的口眼沒閉，一定是他放心不下他多病的母親。我一邊說著我會照顧他母親，一邊用手輕輕撫摸著他的臉。」（三）

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