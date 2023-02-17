托尼所了解的任性（一七）

俊俊父母後來又生了個女兒，希望老一輩都不在了以後，妹妹能照顧俊俊。最近這兩年，家裡人都不怎樣管俊俊了，任由他在社區內遊蕩，反正他不會傷人，也丟不了，肚子餓了，自己會回家吃飯，睏了以後，也曉得回家睡覺。

不管颳風下雨，俊俊每天都要到托尼的店裡坐一坐，有時一天來幾次，見到托尼閒下來，就讓托尼給他剪頭。托尼有原則，頭髮長了才給剪。俊俊有時候給錢，有時他身上沒錢，家裡人隔天來給。如果家裡人忘記了，托尼也不追討。

每次俊俊來到髮廊，托尼都開電視，讓他看動畫片，聲音開到大大的。俊俊看到高興，手舞足蹈，托尼就拿著手機 到門外刷視頻。有客人進店，俊俊自覺把音量調小，人也變得斯文起來，一聲不哼地死盯著電視畫面──這是托尼教他的，有客人的時候，必須要安靜，做個懂禮貌的好孩子。

投桃報李，可愛的俊俊把托尼當成了知己好友，時不時從自家的冰箱，拿點吃的來孝敬托尼，啤酒、優酪乳、蘋果 、果凍，見到啥拿啥，還有幾次拿來了幾只生雞蛋 。

不知從哪年開始，春節前，俊俊爺爺會送給托尼一點年貨，有時是冬菇、木耳，有時是廣式臘腸、臘肉，還送過很大一罐花生油。傻子俊俊，啥都不在乎，除了他媽媽的眼淚。只要媽媽一落淚，他就死死抱著媽媽不鬆手。

臘月漲價是髮廊鐵定的規矩──漲價不要緊，有錢沒錢，剪頭過年，人人都想光光鮮鮮地迎接新的階段。最近這兩周，托尼每天站得雙腳發麻、腰酸背痛，可心裡快活啊！假如髮廊的生意每天如此，買車、買房，指日可待，老婆、孩子不必異地分居。（一七）