我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

索羅斯預言：川普會輸掉共和黨初選 俄帝國可能崩解

又是秋天（六八）

凌珊

科大學生會主席呀！汪彤說，想起在他家「爬梯」吃過的正宗饅頭。他不是在洛麗工作嗎？汪彤問。

對啊！少凡答，人在洛麗，家裡後院卻著火了。汪彤問怎麼回事，少凡倒慢騰騰賣起乖。

那天很晚了，就是上星期你走的那天。少凡說，老李來了，去洛麗上班經過這裡，就順道進來聊聊。聊啊、聊啊很晚了，老李就轉頭又開車回家去了。到家一看，老婆躺在床上，旁邊的人不是他。少凡臉上浮起一絲笑。

老李的老婆她是見過的，汪彤想起來，跟少凡散步的時候，見過老李他們兩個散步。很沉靜端莊的一個人。

女孩子就喜歡騙人，少凡說，結了婚也還是如此。

騙人的好像不只是女孩子。公寓續約，少凡把一房一廳換成了兩房一廳，另一間暫時出租。兩個來看房子的，一個墨西哥女人、一個老美青年。少凡選擇了瘦小的老美青年。下一次汪彤回來，少凡就有點淒淒慘慘切切。

老美真奇怪，少凡說，不走門，走窗戶。大落地窗敞開，老美就從那裡進進出出，還把自行車也放在臥室裡。等下次再來，老美更是黃鶴一去不復返，人無影去無蹤了，欠了兩個月的房租沒交。少凡說：該選那個墨西哥女人，至少她有固定收入。老美小子幹什麼的都不知道。

汪彤自從搬回來，工作就有一搭沒一搭。因為想著要跟少凡定下來，就打算在附近找工作。這樣一來，身分就成了懸在空中的風箏，風箏的一頭自然是婚姻。可是卻沒想住來住去，住成了客棧。（六八）

墨西哥

上一則

塗鴉大師班克西情人節新作 2度被移除

下一則

多做多得，少做多失

延伸閱讀

墨西哥「六角恐龍」開金口 叫聲像貓超可愛

墨西哥「六角恐龍」開金口 叫聲像貓超可愛
檢方控企圖潛逃 荷姆斯反擊

檢方控企圖潛逃 荷姆斯反擊
墨計程車騷亂 美發布坎昆旅警

墨計程車騷亂 美發布坎昆旅警
台電子大廠 加速進軍墨西哥 鴻海、和碩、廣達等有動作

台電子大廠 加速進軍墨西哥 鴻海、和碩、廣達等有動作

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相