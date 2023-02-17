科大學生會主席呀！汪彤說，想起在他家「爬梯」吃過的正宗饅頭。他不是在洛麗工作嗎？汪彤問。

對啊！少凡答，人在洛麗，家裡後院卻著火了。汪彤問怎麼回事，少凡倒慢騰騰賣起乖。

那天很晚了，就是上星期你走的那天。少凡說，老李來了，去洛麗上班經過這裡，就順道進來聊聊。聊啊、聊啊很晚了，老李就轉頭又開車回家去了。到家一看，老婆躺在床上，旁邊的人不是他。少凡臉上浮起一絲笑。

老李的老婆她是見過的，汪彤想起來，跟少凡散步的時候，見過老李他們兩個散步。很沉靜端莊的一個人。

女孩子就喜歡騙人，少凡說，結了婚也還是如此。

騙人的好像不只是女孩子。公寓續約，少凡把一房一廳換成了兩房一廳，另一間暫時出租。兩個來看房子的，一個墨西哥 女人、一個老美青年。少凡選擇了瘦小的老美青年。下一次汪彤回來，少凡就有點淒淒慘慘切切。

老美真奇怪，少凡說，不走門，走窗戶。大落地窗敞開，老美就從那裡進進出出，還把自行車也放在臥室裡。等下次再來，老美更是黃鶴一去不復返，人無影去無蹤了，欠了兩個月的房租沒交。少凡說：該選那個墨西哥女人，至少她有固定收入。老美小子幹什麼的都不知道。

汪彤自從搬回來，工作就有一搭沒一搭。因為想著要跟少凡定下來，就打算在附近找工作。這樣一來，身分就成了懸在空中的風箏，風箏的一頭自然是婚姻。可是卻沒想住來住去，住成了客棧。（六八）