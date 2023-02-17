波多馬克河上的天空（二）

趙梅英／圖

「但蕭邦沒有向她表達愛意，只是將自己內心熾熱的情感，全部隱藏在這個樂章裡了。你聽……」

一股暖流，隨著蕭邦的音樂流入麗麗的心田。她情不自禁地挪動了一下位置，只是從前熟悉的氣味，已變得五味雜陳，一時不知道說什麼好。儘管忘不掉與馬前的初戀，忘不掉初戀中那一個個場景，可她還是有意識地克制著自己心裡洶湧澎湃的愛戀。

蕭邦的音樂，宛如寂靜流淌的波多馬克河。燈光下，馬前的目光凝視著麗麗，秋波蕩漾。忽然他靠近了她，用他粗粗的手指梳理著她的長髮，她微笑著，眼裡盈滿淚水。靜靜的，兩個人就這麼坐著，都沒有說話，只是靠得更近一些，沉浸在某種回想裡。

蕭邦的音樂放了一曲又一曲，音樂戛然而止時，馬前忽然站起來說：「走，回去早點休息吧！」

從十一層的公寓樓下來，走在寬闊的街道上，麗麗並不想馬上回賓館。她忽然對馬前說：「咱們一起走走吧！」

馬前道：「你不累？」麗麗點點頭。

夜晚的大街人影稀少，只有大小車輛唰唰地穿梭。走著、走著，他們開始說說笑笑，冷不防冒出一個酒鬼，走路東倒西歪的，差點撞到麗麗身上，讓她嚇得心怦怦跳。在她的感覺裡，酒鬼比流浪漢更可怕。

前面有家星巴克 ，馬前覺得肚子餓了，想去喝杯咖啡 、吃塊蛋糕，兩個人就在臨窗的小圓桌前坐了下來。也許是憋得太久了，馬前忽然對麗麗說：「我愛你，可是我已經結婚了。妻子在加州工作，我們還沒有孩子。」

麗麗聽到馬前已經結婚了，還沒有孩子，心裡有種說不清的滋味，但還是說：「應該多去看看你妻子……」

馬前打斷她道：「說實話，我對妻子沒有感覺，我心裡還是滿滿地裝著你。麗麗，你別看我外表冷靜，心裡卻熱得很呢！」

「你這是哪裡的話？」

「我是真心的，你有特別的個性，詩人一樣的激情，還有一份勇敢和堅毅。只是我們怎麼就陰差陽錯地各奔東西了呢？」馬前一副遺憾的表情，大口吃著蛋糕。麗麗被馬前的稱讚，感動得淚光閃爍。即使從前有很多不幸，這時她覺得自己是世界上最幸福的女人。

夜晚的星巴克燈光幽暗，兩個人默默凝視著對方。麗麗忽然冷靜地說：「我的丈夫死了，我是寡婦。」就像天空劃來一道閃電，馬前有些驚訝：「麗麗，你胡說什麼？」

「我沒有胡說。兩年前，我嫁給了一個歷史系的中國留學生，新婚不久，丈夫去巴黎近郊奧維爾小鎮開學術會議。會後他和同伴去梵谷的麥田，結果在回程的路上出了車禍。據說是為了避讓一隻小狗，與大卡車相撞，當場死亡，坐在後排的同伴逃過一劫。」

麗麗的敘述完全出乎馬前意外，一下子彷彿讓他進入了另外一個世界。他問：「後來呢？」

「不說了吧！」

「嗯嗯。」馬前順從著。

走出星巴克，微風中伴著一絲寒意，畢竟快到深秋了，薄薄的單衣顯然有些冷。兩個人都有些哆哆嗦嗦，一輛消防車晃著亮眼的燈，「吱啦啦」地從他們身邊飛速而過。華盛頓特區就是這樣，無論白天還是黑夜，總會有刺耳的噪音干擾市民。一會兒，四周又恢復了寧靜。路燈下，馬前呆呆地望著她，望著她神祕的笑容在幽暗的光線中，有一種憂傷，也有一種依戀。

2

「麗麗，昨晚你說的那些話，讓我非常震驚，你能再和我說說你後來的情況嗎？」馬前站在玻璃窗前，望著窗外的華盛頓紀念碑浮想聯翩。因為是周六休息天，他倆白天去了國家美術館、大屠殺紀念博物館 、印第安人博物館，並且在華府的中國城吃了下午茶。回到馬前家雖然有些疲倦，但喝咖啡、聽音樂，聊天還是不錯的選擇。畢竟相隔多年之後的重逢，只有傾訴和聆聽，才能有更深的互相了解。馬前覺得一個男人，占有愛戀中女人的肉體並不難，難的是進入她的靈魂。

麗麗從衛生間出來，站到了馬前身旁，一起眺望窗外景色。這時太陽正在慢慢下沉，淡藍的天空浮動著朵朵白雲，一道彩虹席地而來，波多馬克河波光粼粼的河面上，閃爍著耀眼的金光。忽然有架直升機超低空盤旋，幾乎能看見飛行員的身影。

望著飛機，馬前想起許多年前的一個冬天，一架從華盛頓飛往佛羅里達的波音七三七噴氣式飛機，剛起飛就撞上了第十四街大橋，墜落在冰凍的波多馬克河中。馬前握住了麗麗的手：「生命中有許多未知數，誰能保證一輩子無災無難呢？」

「這我知道。」

麗麗並沒有講她丈夫的故事，而是說她自己面試沒有太大把握。現在一個文科博士，在美國找教職何其艱難。（二）