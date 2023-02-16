托尼所了解的任性（一六）

他們吃飯時，有客人探頭進來，問能不能剪頭。托尼說回家咯，明年再來啦。客人說，幫忙剪個頭再回去，給雙倍錢。小邱說三倍都不行，來不及呢，一張高鐵票能剪好多個頭。

過會又有人彎腰鑽進來，哈哈笑兩聲才說：「叔啊，我來剪頭啦。」

這個進門喊「叔」的人牛高馬大，唇上長著兩筆老鼠鬍鬚，二十來歲吧，比托尼還高、還壯。一身癡長實肉，光看背影，誰都會以為他是個驃悍的人。托尼又好氣、又好笑，罵道：破俊俊，你前天才剪的頭，還剪個毛線，趕緊回家吃飯去！

俊俊說：但是我想剪啊，我喜歡叔叔給我剪頭髮。

托尼說：你的頭髮那麼短，沒法剪呢──俊俊乖，趕緊回家吃飯去，要不然你媽一會找不到你，又要哭啦。俊俊這才乖乖回家去了。

他家就在旁邊的樓上，托尼的髮廊幾乎成了他的第二個家了，有事沒事就賴在髮廊不回家。托尼大他沒幾歲，天天被他驚天動地般喊「叔」，有時感覺很古怪，心情不好的時候，簡直想踢他兩腳。

俊俊的腦子跟大多數人不一樣，還好他膽小如鼠，對人沒有攻擊性。小時候爸媽帶他來剪頭，後來爸媽失去耐性，換成了爺爺。他奶奶身體不太好，一直都很少出門。他爸爸在郊區一間工廠上班，要倒班的那種，媽媽在前面的食街做服務員。爺爺以前是工人，退休 後開始做生意，很講究社交儀態，就算帶俊俊來剪頭，也打扮得工工整整，皮鞋嶄亮。

他們家有兩套很小的房子在這個社區裡，爸媽和爺爺、奶奶各住一套，是當年的拆遷置換房。有次媽媽帶著俊俊在髮廊邊上的小公園玩，被氣哭了，跟托尼訴苦說，不知拿這個兒子怎麼辦，每每想起都苦惱得睡不著覺。（一六）