我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

托尼所了解的任性（一六）

李東文

他們吃飯時，有客人探頭進來，問能不能剪頭。托尼說回家咯，明年再來啦。客人說，幫忙剪個頭再回去，給雙倍錢。小邱說三倍都不行，來不及呢，一張高鐵票能剪好多個頭。

過會又有人彎腰鑽進來，哈哈笑兩聲才說：「叔啊，我來剪頭啦。」

這個進門喊「叔」的人牛高馬大，唇上長著兩筆老鼠鬍鬚，二十來歲吧，比托尼還高、還壯。一身癡長實肉，光看背影，誰都會以為他是個驃悍的人。托尼又好氣、又好笑，罵道：破俊俊，你前天才剪的頭，還剪個毛線，趕緊回家吃飯去！

俊俊說：但是我想剪啊，我喜歡叔叔給我剪頭髮。

托尼說：你的頭髮那麼短，沒法剪呢──俊俊乖，趕緊回家吃飯去，要不然你媽一會找不到你，又要哭啦。俊俊這才乖乖回家去了。

他家就在旁邊的樓上，托尼的髮廊幾乎成了他的第二個家了，有事沒事就賴在髮廊不回家。托尼大他沒幾歲，天天被他驚天動地般喊「叔」，有時感覺很古怪，心情不好的時候，簡直想踢他兩腳。

俊俊的腦子跟大多數人不一樣，還好他膽小如鼠，對人沒有攻擊性。小時候爸媽帶他來剪頭，後來爸媽失去耐性，換成了爺爺。他奶奶身體不太好，一直都很少出門。他爸爸在郊區一間工廠上班，要倒班的那種，媽媽在前面的食街做服務員。爺爺以前是工人，退休後開始做生意，很講究社交儀態，就算帶俊俊來剪頭，也打扮得工工整整，皮鞋嶄亮。

他們家有兩套很小的房子在這個社區裡，爸媽和爺爺、奶奶各住一套，是當年的拆遷置換房。有次媽媽帶著俊俊在髮廊邊上的小公園玩，被氣哭了，跟托尼訴苦說，不知拿這個兒子怎麼辦，每每想起都苦惱得睡不著覺。（一六）

退休

上一則

「雙子二重奏」美國巡演 敲出台灣脈動

下一則

韭菜盒子的味道

延伸閱讀

托尼所了解的任性（一）

托尼所了解的任性（一）
佛利蒙沃爾瑪 展示「許願樹」慶中國年

佛利蒙沃爾瑪 展示「許願樹」慶中國年
中國陸路口岸重開 他凌晨4時就排隊、他一路跑回國

中國陸路口岸重開 他凌晨4時就排隊、他一路跑回國
PG&E明年漲價 用戶一年多付104元

PG&E明年漲價 用戶一年多付104元

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

我的微信豔遇

2023-02-09 02:00

母親的堅持

2023-02-14 02:01

心中最掛念的豆腐

2023-02-09 02:01

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食