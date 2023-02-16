汪彤說：這牛阿姨可是地方有名的神算，號稱觀世音菩薩的第三個女兒，是有神通的。不過跟少凡解釋這些，形同對雞彈琴。跟他要提出科學證據、數字比例之類的，還差不多。汪彤卻對未知神祕這些東西很有感知，當然不會全信，也不會不信。牛阿姨連她有沒有男朋友都不知道，卻算出來將來要嫁的人是屬雞的。這即便不算神通，也真是很牛的了。所以她跑回洛麗，就會想著少凡的好處，想著他是屬雞的，是她命中的真命天子。

可是真命天子真以為自己是天子，臨幸於天下所有的女子。汪彤就又受不了，一跺腳又走了。跑來跑去，自己都跑糊塗了。這一天，她在Low's裡逛，果樹鮮花，一盆一盆的花都盛開了。

她想，如果有一個自己的院子，就可以種這些花草了。實在喜歡，她轉來轉去，都忘了剛才跟少凡鬥氣的事。最後挑了一小盆花，花骨朵正待開放，粉紅色的，像玫瑰，卻只有茉莉大小，連名字也不知道。她端著連花帶盆，一起放到洗手間。白亮的日光燈下，顯得很耀眼，又獨特、奇異 。水龍頭「嘩嘩」響著，她給它澆水。

植物需要的是水和陽光，沒有陽光，水應該是必需的。《情人》裡面那盆栽不就是在屋子裡嗎？黑暗裡，他們做完愛，去洗澡間沖涼，然後澆水。她的這盆花，就算沒有陽光，少凡洗手時澆上兩下也不難。她仔細地盯著花盆上的小花兒，彷彿聞到了花開香飄滿屋的味道。

這一次跑回來，少凡臉上竟然有興奮，說：還記得老李吧？就是在他家開「爬梯」吃飯，人長得像湯姆‧克魯斯的那個。（六七）