朱鳳凰那像是喝了罐楓糖漿的嘴裡，吐出這麼一句問話的時候，劉丹趕緊跟著留了一句語音：「是介紹哪家公主？」劉丹放下手裡握著的鼠標，沉思起來。她知道朱鳳凰的大閨女只比李想小個三、五歲，這年頭女孩子比男孩子小個五歲，又算得上啥事呢？劉丹不由得緊張起來。她心裡一直惦記著李想那孩子，那孩子不但在自己家裡吃過飯，而且和婷婷還曾經是小學同班同學，年齡也一般大。朱鳳凰這麼一問，難道她是想給自己女兒牽個線不成？

劉丹趕緊問：「怎麼你要給人家介紹你閨女不成？」

對面的朱鳳凰在微信 留言裡哈哈大笑起來，笑夠了，喘著粗氣說：「我想給你們家大外甥女保媒！」

劉丹的心一下子放進了肚子裡，趕忙回覆道：「我閨女說了，不急、不急呢！」她此刻終於如釋重負。劉丹心想；我一個整天和陌生人打cold calling電話的人，還用別人給牽線？老娘自己早就看好了李想了。

劉丹給好朋友王娟通了電話，王娟提起賣店找經紀人的事情。劉丹說：你千萬不要找那隻鳳凰，那不是一隻好鳥。

王娟笑了笑說：記住了。

朱鳳凰想圍魏救趙的主意沒有成功實現之後，著實失望了好一陣子。但是無論怎樣失望，她還是沒有斷了和王娟常常聊天的這個習慣。王娟自打接受了那二十個口罩 之後，雖然說給了朱鳳凰一個白拿錢的房地產 交易，但是內心還是覺得這樣的好人畢竟千載難逢，等有了新的機會，一定再次報答這救命的恩情。

在醫院工作，連必需的口罩都沒有。這雪中送炭送來的二十個無紡布做的口罩，尤其是上面那規整好看的縫紉接線頭，跟拿尺子量好的距離一樣遠近，看著就美，甭說戴到臉上了。（六）