我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

生財有道（六）

紅山玉

朱鳳凰那像是喝了罐楓糖漿的嘴裡，吐出這麼一句問話的時候，劉丹趕緊跟著留了一句語音：「是介紹哪家公主？」劉丹放下手裡握著的鼠標，沉思起來。她知道朱鳳凰的大閨女只比李想小個三、五歲，這年頭女孩子比男孩子小個五歲，又算得上啥事呢？劉丹不由得緊張起來。她心裡一直惦記著李想那孩子，那孩子不但在自己家裡吃過飯，而且和婷婷還曾經是小學同班同學，年齡也一般大。朱鳳凰這麼一問，難道她是想給自己女兒牽個線不成？

劉丹趕緊問：「怎麼你要給人家介紹你閨女不成？」

對面的朱鳳凰在微信留言裡哈哈大笑起來，笑夠了，喘著粗氣說：「我想給你們家大外甥女保媒！」

劉丹的心一下子放進了肚子裡，趕忙回覆道：「我閨女說了，不急、不急呢！」她此刻終於如釋重負。劉丹心想；我一個整天和陌生人打cold calling電話的人，還用別人給牽線？老娘自己早就看好了李想了。

劉丹給好朋友王娟通了電話，王娟提起賣店找經紀人的事情。劉丹說：你千萬不要找那隻鳳凰，那不是一隻好鳥。

王娟笑了笑說：記住了。

朱鳳凰想圍魏救趙的主意沒有成功實現之後，著實失望了好一陣子。但是無論怎樣失望，她還是沒有斷了和王娟常常聊天的這個習慣。王娟自打接受了那二十個口罩之後，雖然說給了朱鳳凰一個白拿錢的房地產交易，但是內心還是覺得這樣的好人畢竟千載難逢，等有了新的機會，一定再次報答這救命的恩情。

在醫院工作，連必需的口罩都沒有。這雪中送炭送來的二十個無紡布做的口罩，尤其是上面那規整好看的縫紉接線頭，跟拿尺子量好的距離一樣遠近，看著就美，甭說戴到臉上了。（六）

口罩 微信 房地產

上一則

智利懸案有解？法醫判定諾貝爾文學獎得主聶魯達被毒死

下一則

淡水山河間

延伸閱讀

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗
春節疫情翻倍 口罩令最快本周鬆綁 邊境0+7也將放寬

春節疫情翻倍 口罩令最快本周鬆綁 邊境0+7也將放寬
韓室內口罩令取消 秋天有望生活復常

韓室內口罩令取消 秋天有望生活復常
南韓1月30日起取消室內口罩令 秋天有望恢復正常生活

南韓1月30日起取消室內口罩令 秋天有望恢復正常生活

熱門新聞

九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02
張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

我的微信豔遇

2023-02-09 02:00

心中最掛念的豆腐

2023-02-09 02:01

把自己留給悲傷

2023-02-11 02:01

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙