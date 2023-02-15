托尼所了解的任性（一五）

剛進屋，姑媽就跟小姑說剛才的事。小姑說：哎喲，天呀！我不知道有這層關係。有時路上遇見，我還跟這王八蛋打招呼呢！

道士是縣城名人，起碼這個區內，人人都認得他，因為他的打扮、因為他的職業。據說他挺受人信賴的，人們有喜事、白事、邪事，都愛請他作法。他牽著的那個小男孩，上面還有個姊姊，已經讀小學了，經常看到她身穿校服到處走。姑媽說：不知他離了婚沒有？

紅蓮不想再聽道士的事，默默走到陽台向下望。天上有薄雲，陽光影影綽綽，綠油油的樹冠上，幾隻小鳥吱吱喳喳叫著飛來飛去，不曉得是在談戀愛，還是剛剛捉到了蟲子，興奮成那個樣子。

姑媽過來，從一包檳榔中掏出一顆給紅蓮。紅蓮嚼幾口，說：乍這麼沖！問了姑媽一包多少錢，想吐又不捨得。她問姑媽，什麼時候開始嚼檳榔了，姑媽說：是你大姑丈愛嚼，我拿一個給你分分神。

紅蓮說：托尼喝了酒後，也愛嚼這玩意，嘴巴的味道很大，兒子都不讓他親。

姑媽說：你姑丈天天嚼，好費錢。他說有時覺得味道好到不得了，有時又感覺很糟糕──我問他，既然有時感覺很糟糕，為啥還要嚼？他說反正買得起，嘗到什麼味道，就是什麼味道，糟糕不糟糕不重要。

紅蓮被極壞的情緒擾得頭腦混亂，不懂姑媽話裡的意思，「嗯嗯」應幾句，去廚房幫小姑弄吃的。

3

虎年來臨前的年廿八，托尼一大早回到髮廊，給客人剪頭、染髮、燙頭、拉直……好多客人，不停不歇忙到傍晚，拉下一半閘門，與同學小邱一起吃剛送來的外賣。等會他要坐小邱的車去高鐵站。小邱是網約車 司機，每日每夜似乎都在路上跑。（一五）