這是大妹教給他的新方法，她去哪兒都跟著，那她還怎麼去見那個美國人？汪彤說：我上天邊你也去？她甩開他，就是想獨自一個人，不想跟他在一起。他難道不知道，她為什麼離開？他這樣怎麼能讓她安心跟他在一起？他是一塊大豆腐，拎不起，放不下。

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公寓又到了該續約的時候，少凡跟管理員約好，下午去辦理手續。可是到了辦公室，還是有點遲，人也換了。新管理員一邊打理辦公桌，一邊說：今天不辦了，明天再來。

少凡一聽，氣不打一處來，臉紅脖子粗地跟管理員叫道：我是按照你們的要求來的，又不是我這方面的問題，憑什麼單方面取消預約？

管理員臉紅了又白，汪彤站在旁邊，也不知道該說什麼好。少凡這一陣好像總是悶悶不樂，難道男人也有PMS，情緒失控，不由自主？女人可以情緒失控，男人也一樣失控，那大家還活不活了。汪彤覺得如果真有女人例假跟情緒化相關這件事，那麼她就是相關數上最高的那個值。

你走了多少次了？少凡生氣地質問她。汪彤一賭氣就出走，近到市場商店、附近的公園，遠到洛麗的公寓。走的像個推磨的小毛驢，自己都不知道，還有一個地方是可以固定待著，不需要走。

那有什麼辦法，就這個脾氣。汪彤說，小時候就這樣了。小時候媽媽就說，她這個小孩是就是強，生氣就不理人，手一甩走了。

汪彤理不清頭緒，電話上跟媽媽抱怨。媽媽就說：我給你找牛阿姨算了，她說是個屬雞的。汪彤心裡一愣，少凡就是屬雞的。

她興致勃勃地跑去跟少凡說：算命的都說是你呢！少凡不領情，冷著臉說：他又不認識我，怎麼知道是我？（六六）