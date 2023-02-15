玉米熱狗與摩天輪（下）

阿普航空／圖

「你在想什麼？」奧古斯特咬了一口熱狗，看著魂不守舍的朱諾問道。

「以後再跟你說。」朱諾心不在焉地回答。「我還沒法理清思路，我不喜歡喋喋不休地把每一句飄進腦子的話都說出來，那會煩死自己。」

「好吧！就是說我們還會再見面？」

「見什麼面？」

「見面讓你告訴我，你剛剛在想什麼啊！」

「哦！你是要和我約會嗎？」

「是啊！我以為你的意思就是先和我約會。」

「天啊！真是自作多情。你單身嗎？」

「幹麼？背景調查？是啦，我單身。」

「我也是。」

「你很有趣。」奧古斯特很開心，「期待與你的交往。」

朱諾很喜歡奧古斯特，她已經很久沒有喜歡一個人了。她甚至已經很久沒有和任何人說話了，同事、郵差、店員和服務員除外。

朱諾在摩天輪遇到奧古斯特之後，他們就在命運之輪裡乘坐同一個車廂，每次吃玉米熱狗都在一起。

那天，他們吃完熱狗之後，就再也沒玩別的遊樂設施。

當奧古斯特問朱諾還玩不玩別的，朱諾說：「我的計畫已經實現了，還玩什麼呢？我其實不喜歡遊樂場。」

「那我也不玩了。」奧古斯特說。

「你幹麼學我？想玩就玩嘛，我自己先回家。」

「我的計畫也實現了，還玩什麼呢？」奧古斯特喜歡逗朱諾。

「你有什麼計畫？」朱諾很認真地問。

「找你啊！這不是找到了嘛！」

世界是個遊樂場，生活是狂歡節。所有的遊樂場都有關閉的一天，所有的狂歡節都會結束。但是，誰建了遊樂場？誰舉辦了狂歡節？我們是否還在夢幻中追求快樂？我們是否還在空曠中尋找對方？

朱諾以為，她多年來試圖擺脫童年的困惑，有一天終於成功了。

但童年只是一片浮雲，因為觀雲者不肯它離去而停留，其實它早就飄走了。

朱諾望著睡在她身邊的奧古斯特，忍不住用手指梳了梳他的棕色鬈髮。奧古斯特的鬢毛已經有點白了。他仍像他們相遇的那天一樣可愛，在夢裡會說奇怪的話，比如「兩根熱狗五塊錢」，或者「上去、上去，又下來」，偶爾還會唱歌，唱夠了會轉過身來親吻朱諾。

朱諾覺得，奧古斯特就像一縷溫暖的陽光，穿透那朵童年的雲，降落在她身邊。那朵有時像玉米熱狗、有時像摩天輪的雲，雖然看起來很鬆軟，小小的朱諾卻覺得，要是不小心撞到它，肯定會痛。為什麼會痛呢？是因為它太堅固，還是因為它太易碎？

那朵雲像一個魔咒，將朱諾束縛了多年。雖然她不確定她是否對雲不滿意，但她經常希望擺脫它。

有一天，奧古斯特來了，破了魔咒，吹散了那朵雲。

但是，奧古斯特會不會只是另一個魔咒呢？他們的生活會不會又是另一朵雲呢？

生活帶來挑戰，挑戰讓人成長。

朱諾和奧古斯特難免會心煩意亂，發生摩擦。有摩擦就有火花，只要火花不變成大火，就像星星閃爍一樣，一閃即過。

兩人吵架時，最常出現的話題是交流障礙。

「你聽不見我說話嗎？你從來不好好聽我說話！」奧古斯特大喊，「從第一天開始，你就只聽你自己的！」

「才不是呢！」朱諾抗議。

「當然不是。」奧古斯特溫柔起來，爭執馬上結束。

他們相遇的那一天，對奧古斯特來說多麼重要！朱諾想。奧古斯特記得每一個細節，就像她記得在百貨公司九層，吃到第一根玉米熱狗那天的細節一樣。

人們會記得他們和幸福走在一起的日子。

奧古斯特的母親在他很小的時候就去世了，他由一年前去世的父親獨自撫養長大。

現在，朱諾是奧古斯特最親近的人了。

奧古斯特依舊保持他燦爛的笑容，溫暖如陽光、平靜如月光，

「從那天起，」他會說，「我再也無法停止微笑。」合起溫暖的大手像在禱告。

一切都是魔咒。當我們給任何人、任何東西一個名字，並且反覆呼喚它的時候，它就進入了我們的世界。

也許魔咒就像摩天輪的車廂，我們自己走進去，就開始體驗它的魔法，僅此而已。

人們多麼喜歡陷入自己的魔咒！

朱諾再次看看奧古斯特，滿足地閉上眼睛。（下）