劉丹和王娟住同一個小區，也是相熟的鄰居，兩人還談不上是閨蜜，但是絕對是有希望發展成閨蜜的那種關係。劉丹比王娟早一年認識朱鳳凰。有一年朱鳳凰在那個小區群裡，提到了某報紙的文藝副刊。此時劉丹正躍躍欲試恢復停下了二十五年的寫作，正在到處找地方作協那種文學組織。看到朱鳳凰在群裡發的信息，一向膽大的劉丹就主動聯繫了朱鳳凰。

喜愛文學的兩個半老徐娘談起文學來，都有種相見恨晚的感覺。尤其是在提姆好頓的咖啡 廳見了一面之後，彼此聊得很友好，恨不得二百年前就能相認的那般感覺，湧在兩人的心頭。

在這之後，先加入當地一家作協組織的朱鳳凰，還介紹了劉丹也加入進去。一來二去，兩人從表面上看，幾乎達到了無話不談的地步。兩人還相互贈送了自家後院產的韭菜，聊以撫慰思念故鄉之情。對文學的共同愛好像一層浮雲一樣，遮住了劉丹本來很清醒的眼睛。

朱鳳凰想到自己家的童畫是肯定無緣和李想結緣了，但是劉丹的閨女余婷婷可是和李想年齡相當。做為商人的她久經商場，看人一向比較準。但是劉丹發現自己的確是看錯了人，當然這是後來的話題了。如果能促成余婷婷和李想的姻緣，自己這個中間人是不是也能沾光添彩？說不定將來這李余兩家買房、賣房，都得找自己呢！這裡裡外外可是一筆明晃晃的潛在商機啊！

劉丹接到朱鳳凰微信 語音的時候，正和一家供應商談合同。一看閨蜜級別的女朋友發來了語音，趕緊放下正寫了一半的郵件，去聽那語音留言。

「丹妹子啊，你好朋友的兒子李想是不是沒有女朋友呢？」（五）