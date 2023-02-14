托尼所了解的任性（一四）

姑媽家是老小區，是當年政府重點扶持的民生工程。區內有廉租房，當年的公家人買這個區的房子有大優惠，所以這一帶住著不少吃公家飯的人──大姑丈是公家人，行政級別還挺高──人們說，因為這個區住著大量旱澇保收的人，又是縣城最牛的學區 房，拉高了生活成本，這個社區旁邊的菜市場物價全縣最高，房價 也一直居高不下，姑媽家的舊房子超過二十年樓齡了，估價也跟小姑家的新房相差無幾。退休 以後的姑媽，經常帶著小拖車，去小姑家附近買便宜的菜和肉。

紅蓮這天心情不錯，路上拐進菜市場又買了些冰鮮，準備露一手。這是以前她在廣東生活時，學會的一個湯。每次她做這個湯，兒子、女兒都搶著喝。

快到小姑家樓下時，紅蓮看見不遠處一位道士牽著個兩三歲的男孩慢慢走來，愣了愣，像被孫悟空施了定身法，沒法動彈了。這麼遠的距離，換了別個，未必能引起紅蓮的注意。道士的髮型十分獨特，想不發現都難。紅蓮被姑媽推了推，如夢初醒，繞到樹後隱藏。

果然是紅蓮以為的那個道士，太極髻一如當年、相貌一如當年，只是黑髮中間摻雜了很多白髮，臉上也增添了皺紋。姑媽小聲問：要不要上前打招呼？紅蓮頓了頓，幾乎想落淚，左手牽兒子、右手挽姑媽，向小姑家的大門走去。

上去打招呼，怎樣稱呼道士呢？紅蓮八歲那年，被領到道士家中，道士瞅個無人的機會，哄紅蓮喊他爸，紅蓮打死不開口。一會親媽也如此忽悠，紅蓮依然不領情。養父、養母雖然刻薄，但紅蓮打小認了他們做父母，「爸爸、媽媽」喊得不知多甜蜜。

姑媽暗中嘆氣，不敢讓紅蓮聽見。（一四）