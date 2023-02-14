女孩子電話照打的，少凡接電話的時候，汪彤就走開，心裡卻是難受又委屈。見面呀、上床了這些東西她都能理解，就像一夜情天亮走人。盜也有道，人走茶涼還續茶，就是不上道。回來了卻又拖泥帶水，這就是糊塗蟲一條。

汪彤跟邵峰抱怨，邵峰就說：少凡的性格你還不清楚？膩歪著呢。他跟你講那段，是因為他覺得你也是一樣，肯定跟那個美國人上床了。

汪彤一聽，氣不打一處來，說：哪有他那麼大癮。她又不要證明什麼，真是缺什麼想什麼。

邵峰聽了就笑，說：你倆真夠折騰，在一起要互相猜疑，分開來又互相牽掛。我都聽煩了。要我就跟那個老美算了。

雪雁聽了汪彤的話就說，是不是大陸人性壓抑得太厲害了，《紅樓夢》裡說的，子係中山狼，得志便猖狂。也是他自以為與眾不同吧，大陸的女孩子又買這個帳。其實真正有大作為的人是不會這樣的。雪雁嘆了口氣道：你看李安就不會，所以會得奧斯卡 ，這就是有大氣象的人。不像你們大陸的導演 ，那個張大導呀、陳大導啊啥啥的，電影 沒拍得怎樣先就見一個愛一個，灑向人間都是愛，還越找越年輕，生怕別人不知道糟老頭才要找年輕女子。汪彤笑。

雪雁說：不如你跟他攤牌算了，看他怎麼樣。

汪彤不置可否，心裡矛盾，像颶風裡的風向針，分不清東南西北。少凡的性格不夠爽快是真，黏性血脂的人大概就是這樣，好處也是黏性。汪彤背疼趴在床上讓他按摩，如果不讓他停，他就會一直那麼按下去。她生氣了，甩門而出，他就立馬跟過來，諾諾道：你上哪兒？我也去。簡直就像她的小孩。（六五）