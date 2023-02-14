玉米熱狗與摩天輪（中）

阿普航空／圖

實際上，奧古斯特在摩天輪旋轉一圈的過程中，說了好幾句話，包括：「這太酷了！」「你是紐約人嗎？」「這是我第一次來城裡。」「我父母從來沒有帶我去遊樂園 。」

「好吧！我猜你不想說話。」「無論如何，和你同一車廂很開心。」

「很高興認識你。」朱諾這次主動和奧古斯特握手，準備和他分道而去。

「你打算去哪裡？要不要來根玉米熱狗？」奧古斯特問。

「玉米熱狗？」

「是啊！內森熱狗。歷史悠久喔！1916年創建的，來到康尼島 必須嘗一嘗。」

「真的？你好像對這個地方很熟悉。」

「看來我剛剛在摩天輪上說的話，你一句都沒聽到哦！」

「你有說話嗎？」

「算了，你沒聽見就跟我沒說一樣。我是第一次來。要不要一起去吃玉米熱狗？」

「好喔！」朱諾很難抗拒玉米熱狗。

「他們有各種各樣的方法來做熱狗，但我最喜歡玉米熱狗。」

「我也是。」朱諾輕聲說道。

玉米熱狗是除了摩天輪以外，一直掛在朱諾童年記憶雲端 的東西。

裹了一層玉米粉炸出來的熱狗，用竹籤插著吃。上面塗點芥末和番茄醬。朱諾想一想都能聞到氣味，分泌口水。玉米熱狗和摩天輪一樣，能夠讓她瞬間回到二十年前。

快樂很容易，有一根玉米熱狗就夠了。但要獲得它並不容易，要到市中心那個大百貨公司的最上層才能買到。做為一個小孩子，要有父母帶，才能去那個特定的地方，獲得那個特定的玉米熱狗。

朱諾很少提及她的父母，但他們都住在玉米熱狗的記憶中。

有時，父母佔據記憶的大部分。有時，父母又彷彿消失在記憶的背景中。但是，只要我們去觸碰記憶，總能發現父母與童年的一切糾纏在一起。即使很少和父母在一起的孩子，甚至沒有見過自己父母的孩子，也從未真正脫離他們。

「我們還沒有互相介紹呢！我叫奧古斯特，你呢？」奧古斯特的聲音一下子把朱諾拉回二十一世紀。

「我叫朱諾。」

「朱諾（June）？你是六月生的？」

「對，我爸起的名字。那你是八月生的？奧古斯特（August）。」

「對，也是我爸起的。不過他起名的時候，想的是羅馬皇帝奧古斯特（Augustus）哦！」

「爸爸們都很有想像力。」

「這叫沒有想像力吧？」

「也是，哈哈！你自己來遊樂場？」

「是啊！你不也自己來？」

「我來實現一個計畫，很嚴肅的計畫。」朱諾沒有笑。

「什麼計畫？坐摩天輪嗎？來遊樂場還能怎麼嚴肅？」奧古斯特還在笑。

「是啊！確實跟摩天輪有關。我的理由真的很嚴肅嘛！」

「好嘛！我們去吃內森玉米熱狗嘛！康尼島特產。」

「你請客嗎？」

「假如我請客，你才跟我一起吃的話，那就是囉！」

「那你請客吧！」朱諾又笑了。

摩天輪又和玉米熱狗一起出現了，朱諾覺得命運之輪很神奇。

玉米熱狗和摩天輪，這兩樣東西都能把朱諾帶回老家的第一個大型高樓百貨公司。當時，那個大樓是建設的代表、繁榮的象徵，是老家的地標。

朱諾搬到美國之後，百貨公司在一場大火中燒毀了。朱諾也想不起它的樣子，關於玉米熱狗和摩天輪的記憶，卻一直保留到現在。

百貨公司的老店有九層，但朱諾一直記成十層，因為她把九層的室外區域算作另一層。

室外區是一個小型遊樂園，有一些遊樂設施和遊戲機。朱諾印象最深的是離電梯出口很近的玉米熱狗攤，以及在她看來就像立在樓頂邊緣的摩天輪。

那個摩天輪雖然小，卻很驚人，朱諾不知道幾次幻想著，有人從摩天輪上掉下樓。

她每次看到那個摩天輪都很害怕，從來不敢去坐。九層已經夠高了，她不想再更高，尤其不想在空中搖晃。

她總是在獲得玉米熱狗之後就轉身下樓，後面跟著爸爸、媽媽說：「有了熱狗就滿足啦？」

那是很多年前了。

遊樂場、摩天輪、玉米熱狗，就像童年記憶中的周日晚上。只是，現在她和奧古斯特在一起，而不是她的父母，而且她站在地面，而不是大樓樓頂。（中）